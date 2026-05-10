Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2027; CLB Nam Định bác bỏ tin đồn nhà tài trợ rút lui

U17 Việt Nam quyết đấu Hàn Quốc, U17 Thái Lan sớm tan mộng World Cup; Hoàng Đức tỏa sáng đưa Ninh Bình vào Top 3 V.League; Man City bám đuổi Arsenal, Chelsea ngắt mạch thua... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/5).

Đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại Asian Cup 2027

Rạng sáng 10/5, lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 đã diễn ra tại Saudi Arabia, đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp Lebanon/Yemen.

Hàn Quốc hứa hẹn là đối thủ nặng ký của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2027 (Ảnh: VFF).

Đây là bảng đấu đầy thách thức khi HLV Kim Sang Sik sẽ có dịp tái ngộ đội bóng quê hương Hàn Quốc, trong khi UAE là đối thủ Tây Á mạnh với dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Kết quả bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027 (Ảnh: Asean Football).

Tại các bảng đấu khác, Thái Lan và Indonesia cùng rơi vào bảng F “tử thần” với Nhật Bản và đương kim vô địch Qatar. Vòng chung kết Asian Cup 2027 dự kiến khởi tranh từ ngày 7/1/2027 đến 5/2/2027 tại Saudi Arabia, quy tụ những anh tài hàng đầu châu lục.

Hoàng Đức tỏa sáng đưa Ninh Bình vào Top 3 V.League

Trong loạt trận vòng 22 V.League 2025/2026 diễn ra tối 9/5, Hoàng Đức đã có màn trình diễn xuất sắc giúp CLB Ninh Bình đánh bại Hải Phòng với tỷ số 2-1. Anh ghi bàn mở tỷ số bằng cú sút chân phải hiểm hóc ở phút 16 và mang về quả phạt đền trong hiệp hai để ngoại binh Friday nhân đôi cách biệt. Phải đến phút bù giờ, Luis Antonio mới ghi bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách.

CLB Ninh Bình đánh bại đội Hải Phòng trên sân nhà (Ảnh: Ninh Bình FC).

Cùng thời điểm, Hà Nội FC bất ngờ để thua 0-1 trước chủ nhà Thanh Hóa. Với kết quả này, Ninh Bình (41 điểm) chính thức chiếm vị trí thứ ba của Hà Nội FC (39 điểm) trên bảng xếp hạng. Hải Phòng dậm chân ở giữa bảng, trong khi Thanh Hóa có chiến thắng quan trọng để cải thiện vị trí.

U17 Việt Nam quyết đấu Hàn Quốc, U17 Thái Lan sớm tan mộng World Cup

Tại giải U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lịch sử giành vé dự World Cup khi đối đầu U17 Hàn Quốc vào 23 giờ đêm nay (10/5).

Thầy trò HLV Cristiano Roland chuẩn bị kỹ cho trận đối đầu U17 Hàn Quốc vào đêm 10-5 Ảnh: VFF

Sau chiến thắng trước Yemen, thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ cần một kết quả khả quan để củng cố ngôi đầu bảng C và hiện thực hóa giấc mơ toàn cầu. Với phong độ bất bại 16 trận, đội trẻ Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên bất ngờ trước đối thủ đang chịu áp lực lớn.

U17 Thái Lan hứng chịu thất bại trước U17 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Trái ngược với niềm vui của Việt Nam, U17 Thái Lan đã chính thức bị loại sau thất bại 0-2 trước chủ nhà Saudi Arabia. Trắng tay sau hai lượt trận, “Voi chiến” cùng Myanmar sớm nói lời chia tay giải đấu và khép lại giấc mơ World Cup, để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ xứ Chùa Vàng.

CLB Nam Định bác bỏ tin đồn nhà tài trợ rút lui

Trước những đồn đoán về việc Tập đoàn Xuân Thiện ngừng tài trợ, phía CLB Nam Định đã chính thức lên tiếng bác bỏ. Nghi vấn bắt nguồn từ việc danh sách cấp phép dự V.League 2026/27 không xuất hiện chữ “Thép Xanh” trong tên đội bóng. Tuy nhiên, CLB giải thích đây là quy định bắt buộc của AFC khi đăng ký tham dự các giải quốc tế, vốn đã được duy trì suốt ba mùa giải qua.

CLB Thép Xanh Nam Định bác tin đồn nhà tài trợ rút lui, công bố hình ảnh cho thấy tên gọi CLB bóng đá Nam Định được sử dụng xuyên suốt 3 mùa gần đây

Đội bóng thành Nam khẳng định Tập đoàn Xuân Thiện vẫn đang tâm huyết đồng hành và đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải tới. Hiện tại, với đội hình đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, CLB Nam Định vẫn đang tập trung tối đa cho các mục tiêu tại V.League, Cúp Quốc gia và Shopee Cup.

Man City bám đuổi Arsenal, Chelsea ngắt mạch thua

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh vòng 36 trở nên căng thẳng khi Man City đánh bại Brentford 3-0 nhờ sự tỏa sáng của Doku, Haaland và Marmoush. Chiến thắng này giúp thầy trò Pep Guardiola thu hẹp khoảng cách và tạo áp lực cực lớn lên đội đầu bảng Arsenal trước trận gặp West Ham.

Haaland ghi bàn vào lưới Brentford (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, cuộc đua Top 3 vẫn chưa ngã ngũ khi Man Utd bị Sunderland cầm hòa không bàn thắng, dù vẫn nắm lợi thế 6 điểm so với nhóm bám đuổi.

Man Utd chia điểm trên sân của Sunderland (Ảnh: Getty).

Tại Anfield, Liverpool cũng lỡ cơ hội sớm giành vé dự Champions League sau trận hòa 1-1 trước Chelsea. Dù Gravenberch mở tỷ số đẹp mắt, nhưng pha lập công của Enzo Fernandez đã giúp “The Blues” ngắt mạch thua tệ hại nhất kể từ năm 1952.

Những kết quả này khiến trật tự bảng xếp hạng ở cả nhóm đầu lẫn nhóm dự cúp châu Âu vẫn đầy biến số trong hai vòng đấu cuối.

