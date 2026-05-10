Góp phần xây dựng một môi trường bóng đá công bằng, minh bạch

Cùng với sự lớn mạnh, nở rộ của các giải bóng đá từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, yêu cầu đối với trọng tài ngày càng cao. Việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện công tác đào tạo và quản lý trọng tài sẽ là chìa khóa để ngành thể thao Thanh Hóa xây dựng một môi trường bóng đá công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.

Trọng tài trẻ Lê Trọng An (thuộc Ban trọng tài LĐBĐ Thanh Hóa) làm nhiệm vụ trong một giải đấu.

Xuất thân là cầu thủ bóng đá, đến nay khi giữ cương vị Trưởng Ban trọng tài Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Kiên luôn khẳng định việc nâng cao nghiệp vụ chuyên môn là nhiệm vụ then chốt. Theo ông, nếu không được đào tạo bài bản và thường xuyên cập nhật kiến thức về luật, các trọng tài rất dễ rơi vào thế bị động, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng trận đấu cũng như uy tín của giải.

Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các “vua áo đen”, mỗi năm LĐBĐ Thanh Hóa đều nỗ lực tổ chức từ 1 - 2 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ trọng tài địa phương. Nội dung tập huấn không chỉ dừng lại ở việc cập nhật luật thi đấu mới, mà còn chú trọng phân tích các tình huống thực tế, rèn luyện kỹ năng xử lý, phương pháp di chuyển, quan sát và phối hợp trên sân. Đáng chú ý, việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy như phân tích video, mô phỏng tình huống đã giúp học viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan, dễ hiểu và hiệu quả hơn.

Nếu công tác đào tạo được xem là nền tảng, thì thực tiễn chính là môi trường giúp trọng tài hoàn thiện kỹ năng. Nhận thức rõ điều đó, sau mỗi đợt tập huấn, LĐBĐ Thanh Hóa luôn tạo điều kiện để các trọng tài, đặc biệt là lực lượng trẻ được tham gia điều hành các giải đấu từ cơ sở đến cấp tỉnh, qua đó rèn luyện bản lĩnh, nâng cao chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm.

Trọng tài trẻ Lê Trọng An chia sẻ: “Được tham gia các lớp đào tạo và trực tiếp điều hành các giải đấu là cơ hội rất quý. Tôi nghĩ rằng, để trở thành trọng tài tốt thì phải kiên trì, không ngừng hoàn thiện kỹ năng và giữ được sự công tâm trong mọi tình huống. Việc tham gia các lớp tập huấn giúp tôi hiểu sâu hơn về luật và cách xử lý tình huống”.

Qua các lớp tập huấn, các giải đấu là bước đi quan trọng để LĐBĐ Thanh Hóa chuẩn hóa đội ngũ, tuyển chọn thêm những gương mặt mới đủ điều kiện để thi trọng tài cấp quốc gia, tiến tới đạt chuẩn quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp luôn được xác định là yếu tố cốt lõi trong công tác trọng tài. Lãnh đạo LĐBĐ Thanh Hóa nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu mỗi trọng tài phải điều hành trận đấu với tinh thần công tâm, khách quan, bản lĩnh và trách nhiệm cao. Đồng thời, ban trọng tài cũng kiên quyết rà soát, sàng lọc, mạnh dạn đưa ra khỏi đội ngũ những cá nhân không còn tâm huyết hoặc không bảo đảm về phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp.

Nhằm bảo đảm việc liên lạc giữa tổ trọng tài diễn ra thông suốt, hạn chế tối đa sai sót, LĐBĐ Thanh Hóa đã chủ động trang bị bộ đàm liên lạc trong các trận đấu. Bên cạnh đó, để xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho đội ngũ trọng tài, liên đoàn cũng ký kết hợp tác với thương hiệu AKpro Sport, cung cấp trang phục và các dụng cụ hỗ trợ hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác điều hành.

Việc tập hợp những trọng tài xuất sắc vào “mái nhà chung” là ban trọng tài thuộc LĐBĐ Thanh Hóa cũng là cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ trọng tài ngày càng hoàn thiện cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh.

Trọng tài Nguyễn Đức Long, người đã có tới 17 năm cầm còi chia sẻ: “Ban trọng tài tạo ra môi trường sinh hoạt nghề nghiệp, nơi các trọng tài có thể trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau. Những buổi họp chuyên môn, phân tích tình huống, rút kinh nghiệm sau giải đấu giúp nâng cao trình độ chung của toàn đội ngũ, đồng thời tạo sự gắn kết, thống nhất. Uy tín của các trọng tài được nâng cao”.

Với những bước đi bài bản và sự quan tâm sâu sát từ phía LĐBĐ Thanh Hóa, đội ngũ trọng tài bóng đá Thanh Hóa đang dần chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp hóa. Hiện Ban trọng tài LĐBĐ Thanh Hóa có 30 thành viên, trong đó có 6 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại các giải đấu quốc gia. Bên cạnh đó là hàng trăm cán bộ làm công tác TDTT, giáo viên giáo dục thể chất, cộng tác viên bóng đá phong trào thuộc các địa phương trong tỉnh; ban chủ nhiệm các câu lạc bộ bóng đá phong trào đã được tập huấn, cấp chứng chỉ trọng tài sơ cấp.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LĐBĐ Thanh Hóa Phạm Cẩm Hùng, cho biết: "Để tiếp tục nâng tầm công tác trọng tài, chúng tôi sẽ duy trì và mở rộng các lớp đào tạo, đồng thời tăng cường cơ hội cọ xát thực tiễn. Bên cạnh đó, liên đoàn chú trọng phát triển lực lượng trọng tài trẻ, tạo nguồn kế cận, cũng như đẩy mạnh công tác giám sát, đánh giá chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hệ thống thi đấu. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ dừng ở số lượng, mà quan trọng hơn là chất lượng tinh nhuệ. Thông qua các khóa đào tạo nâng cao, những trọng tài có năng lực tốt sẽ được xem xét bổ sung vào danh sách trọng tài quốc gia, phục vụ các giải đấu trong nước, trước mắt là các giải trẻ từ U17 trở xuống”.

Bài và ảnh: Anh Tuân