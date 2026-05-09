Đông Á Thanh Hóa quyết đấu Hà Nội: Thử thách lớn cho đội bóng xứ Thanh

Cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà ở vòng 22 V.League 2025/26 lúc 18h00 ngày 9/5 được xem là một trong những thử thách lớn nhất của Đông Á Thanh Hóa trong hành trình trụ hạng mùa này. Trong bối cảnh đội bóng xứ Thanh vẫn chưa thực sự an toàn, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp cần thêm những điểm số quan trọng để sớm hoàn thành mục tiêu ở mùa giải đầy biến động.

Đông Á Thanh Hóa quyết tâm hướng đến màn tiếp đón Hà Nội FC. (Ảnh: Dong A Thanh Hoa FC).

Sau trận hòa 1-1 trên sân của Becamex TP.HCM ở vòng đấu trước, Thanh Hóa tạm vươn lên vị trí thứ 11 với 21 điểm, tạo khoảng cách 8 điểm với đội cuối bảng Đà Nẵng. Khoảng cách ấy mang đến lợi thế nhất định về mặt tâm lý, nhưng chưa đủ để người hâm mộ xứ Thanh có thể yên tâm. Vì vậy, mỗi trận đấu còn lại đều mang ý nghĩa rất quan trọng với Doãn Ngọc Tân cùng các đồng đội.

Điều đáng ghi nhận là dù đối diện nhiều khó khăn về lực lượng lẫn câu chuyện hậu trường, Thanh Hóa vẫn cho thấy tinh thần thi đấu đáng khen. Các cầu thủ trẻ lẫn cựu binh đều ra sân với quyết tâm cao, chơi đầy nỗ lực trong từng trận đấu. Chính tinh thần ấy đang giúp đội bóng xứ Thanh duy trì hy vọng trụ hạng trong giai đoạn then chốt của mùa giải.

Hà Nội FC đang có phong độ tốt. Ảnh: Hà Nội FC.

Tuy nhiên, đối thủ lần này của Thanh Hóa lại là một Hà Nội FC đang có phong độ rất cao. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, đội bóng thủ đô đang tăng tốc mạnh mẽ trong cuộc đua vào tốp đầu. Chiến thắng trước Đà Nẵng ở vòng trước giúp Hà Nội FC giữ vững vị trí trong tốp 3, đồng thời tiếp tục cạnh tranh vị trí á quân với Thể Công Viettel và Ninh Bình.

Không chỉ sở hữu lực lượng đồng đều, Hà Nội FC còn cho thấy sự ổn định trong lối chơi với khả năng kiểm soát thế trận rất tốt. Những cái tên giàu kinh nghiệm như Hùng Dũng, Thành Chung hay Hai Long đang giúp đội bóng thủ đô duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Trên hàng công, ngoại binh Fisher tiếp tục là mũi nhọn đáng chú ý với khả năng cản lướt và dứt điểm hiệu quả.

Thanh Hóa nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn trước đội bóng Thủ đô.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào trận đấu này với những tổn thất nhất định khi Huỳnh Minh Đoàn bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Điều này khiến bài toán nhân sự của HLV Mai Xuân Hợp càng thêm khó khăn trong bối cảnh lực lượng vốn đã mỏng.

Nhiều khả năng đội chủ nhà sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, tập trung đông quân số bên phần sân nhà để hạn chế sức ép từ đối thủ. Những tình huống chuyển trạng thái nhanh của Ngọc Mỹ hay Damoth có thể sẽ là phương án được Thanh Hóa kỳ vọng để tạo bất ngờ.

Hà Nội FC là đội được đánh giá cao hơn. Ảnh: Hà Nội FC.

Dẫu vậy, xét về tương quan lực lượng, chiều sâu đội hình cũng như phong độ hiện tại, Hà Nội FC vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Đội bóng thủ đô cũng đang có động lực lớn trong cuộc đua tốp đầu nên chắc chắn sẽ không muốn đánh rơi điểm số tại xứ Thanh.

Lịch thi đấu vòng 22 V.League 2025/2026. (Ảnh: VPF).

Thanh Hóa có lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu đáng khen, nhưng để tạo nên bất ngờ trước một Hà Nội FC đang vào phom sẽ là nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Hoàng Sơn