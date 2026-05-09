Hấp dẫn giải Pencak Silat trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026, hôm nay 9/5, tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa, môn Pencak Silat đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của gần 200 huấn luyện viên, vận động viên đến từ 12 đoàn trên toàn tỉnh.

Giải đấu có 26 nội dung, gồm 20 nội dung đối kháng và 6 nội dung quyền nam, nữ.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự.

Ở nội dung đối kháng, các vận động viên nam tranh tài ở 11 hạng cân từ 42-45kg đến 72-75kg; vận động viên nữ thi đấu ở 9 hạng cân từ 42-45kg đến trên 66kg. Giải đấu áp dụng Luật Pencak Silat quốc tế do Cục Thể dục thể thao Việt Nam ban hành.

Trong khi đó, nội dung quyền gồm: Tungal nam (đơn nam), Tungal nữ (đơn nữ), Gegu nam (đồng đội nam), Gegu nữ (đồng đội nữ), Solo nam và Solo nữ (tự chọn theo nhạc).

Các trận thi đấu đối kháng diễn ra quyết liệt, hấp dẫn.

Các võ sĩ thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến nhiều pha ra đòn đẹp mắt, giàu tính đối kháng, thu hút đông đảo khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Bên cạnh các nội dung đối kháng kịch tính, những phần thi quyền cũng tạo dấu ấn với sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật, sức mạnh và tính nghệ thuật.

Đội ngũ trọng tài làm việc công tâm, khách quan, góp phần tạo nên thành công của giải đấu.

Các vận động viên thi đấu nỗ lực, cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu chất lượng.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức đánh giá chất lượng phong trào Pencak Silat tại các địa phương, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh tham gia các giải đấu khu vực và toàn quốc trong thời gian tới.

Kết thúc giải, đoàn Thọ Xuân giành thành tích xuất sắc nhất với 6 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ. Thành tích của các đoàn tại giải sẽ được tính vào bảng tổng sắp huy chương, thứ hạng tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026.

Hoàng Sơn