Ukraine và Iran phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng sau sự cố trên Biển Caspi

Ngày 28/7, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm, trao đổi về sự cố va chạm quân sự gần đây trên Biển Caspi, trong đó hai bên cùng phát đi tín hiệu mong muốn tránh đẩy căng thẳng leo thang.

Tin liên quan: Ukraine tập kích tàu Iran trên Biển Caspi: Xung đột nguy cơ lan rộng

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Ảnh: X.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha, ông đã có cuộc thảo luận “thẳng thắn” với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Quan chức ngoại giao Ukraine nhấn mạnh hai nước cần tránh “những hành vi leo thang không cần thiết”, đồng thời tái khẳng định các chiến dịch quân sự của Kiev chỉ nhằm mục đích tự vệ trước cuộc xung đột với Nga, hoàn toàn không có ý định nhắm vào các tàu dân sự hay lực lượng phi quân sự.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi xác nhận phía Ukraine đã đưa ra bảo đảm rằng vụ việc ảnh hưởng đến tàu Iran là ngoài ý muốn. Ông Araghchi tuyên bố Tehran cũng không muốn gia tăng căng thẳng song nhấn mạnh mọi hành vi xâm phạm đến công dân hay lợi ích của Iran là “không thể chấp nhận”, đồng thời yêu cầu phía Ukraine phải có hình thức bồi thường thiệt hại.

Trước đó, Ngoại trưởng Abbas Araghchi tuyên bố vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại Iran trên biển Caspi “không thể không có phản ứng”. Quan chức này đồng thời cáo buộc, Israel đứng sau việc kích động vụ việc với mục tiêu lôi kéo châu Âu can dự sâu hơn vào cuộc đối đầu với Tehran.

Tàu của Iran bị tấn công trên biển Caspi. Ảnh: The Maritime Executive.

Trong khi đó, Ukraine khẳng định, mục tiêu của chiến dịch là một tàu chiến Nga cùng các phương tiện được cho là vận chuyển hàng hóa quân sự có liên hệ với Iran trên biển Caspi.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine để trao đổi về tình hình an ninh khu vực và các vấn đề cùng quan tâm, trong đó có những diễn biến liên quan đến Iran. Ông Saar khẳng định Israel mong muốn tăng cường hợp tác với Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: Wion, Straitstimes.