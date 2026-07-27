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Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tàu thương mại bị tấn công trên biển Caspi

Thanh Vân
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27/7, giới chức cấp cao Iran đồng loạt tuyên bố sẽ có phản ứng s au khi cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải trong khu vực, khẳng định Tehran sẽ có biện pháp đáp trả.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tàu thương mại bị tấn công trên biển Caspi

Ngày 27/7, giới chức cấp cao Iran đồng loạt tuyên bố sẽ có phản ứng sau khi cáo buộc Ukraine tấn công một tàu thương mại của nước này trên biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, đồng thời cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa an ninh hàng hải trong khu vực, khẳng định Tehran sẽ có biện pháp đáp trả.

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Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tàu thương mại bị tấn công trên biển Caspi

Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tàu thương mại bị tấn công ở biển Caspi. Ảnh: AFP.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ebrahim Azizi, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran tuyên bố Iran sẽ không để vụ việc này “không bị đáp trả” và rằng “mọi cuộc tấn công nhằm vào Iran đều phải trả giá”.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đăng bài trên mạng xã hội, cho biết Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Ông khẳng định hành động này là sự “vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc”. Ông Araghchi cho biết ông đã lần lượt điện đàm với Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas, cũng như Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động lần này của phía Ukraine sẽ bị đáp trả.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran đã bị triệu tập để tiếp nhận công hàm phản đối. Tehran lên án vụ tấn công là một “hành động xâm lược”, đồng thời cáo buộc đây là hành vi “thù địch và mang tính tội phạm”.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ tàu thương mại bị tấn công trên biển Caspi

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa tuyến vận tải thương mại giữa Nga và Iran trên biển Caspi. Ảnh: AFP.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lên án vụ tấn công, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và đe dọa tuyến vận tải thương mại giữa Nga và Iran trên biển Caspi. Ông nhấn mạnh cần truy cứu trách nhiệm của phía tiến hành vụ tấn công vì đã gây nguy hiểm cho hoạt động hàng hải thương mại trong khu vực.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố cho biết ngày 25/7, một tàu thương mại của Iran đã phát nổ sau khi bị phía Ukraine tấn công trên biển Caspi. Theo hãng thông tấn Mehr, con tàu chở thép đang trên hành trình từ cảng Astrakhan của Nga đến cảng Anzali thuộc tỉnh Gilan, miền Bắc Iran, thì bị tấn công. Vụ việc khiến một thủy thủ thiệt mạng, ba người khác bị thương và buồng lái của tàu bị phá hủy hoàn toàn, khiến con tàu không thể tiếp tục hành trình.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội X rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một tàu chiến của Nga và các tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran trên biển Caspi. Phía Ukraine không đề cập đến việc tấn công một tàu thương mại như cáo buộc của Iran.

Thanh Vân

Nguồn: Aljazeera, Tân Hoa Xã.

Từ khóa:

#Thương mại #Đáp trả #Ukraine #trên biển #Hành động #Thiệt mạng #Thủy thủ #Vi phạm luật #Nga #Quốc hội Iran

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