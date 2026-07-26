Ukraine tập kích tàu Iran trên Biển Caspi: Xung đột nguy cơ lan rộng

Nối gót Biển Đỏ, Biển Caspi vừa chính thức bị kéo vào vòng xoáy xung đột sau đòn tập kích của Ukraine nhắm vào tàu thương mại Iran. Sự thừa nhận từ phía Kiev và phản ứng gay gắt của Tehran đang đặt Liên minh châu Âu (EU) cùng quốc tế vào một bài toán ngoại giao - an ninh cực kỳ hiểm hóc.

Ukraine tập kích tàu Iran trên Biển Caspi. Ảnh minh họa.

Bộ Ngoại giao Iran ngày 25/7 ra tuyên bố lên án gay gắt vụ tấn công của Ukraine xảy ra sáng cùng ngày khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Tehran cáo buộc hành động của Kiev vi phạm nghiêm trọng Điều 2, Khoản 4 Hiến chương Liên hợp quốc, cấu thành hành vi xâm lược và làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột.

Khẳng định chưa bao giờ là một bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, các nước châu Âu và cộng đồng quốc tế làm rõ vai trò của Kiev, đồng thời khẳng định Tehran bảo lưu quyền tự vệ chính đáng và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì ổn định khu vực. Trong cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng hối thúc quốc tế có phản ứng kiên quyết.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối sự cố trên. Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Iran tuyên bố vụ việc vi phạm nghiêm trọng an toàn hàng hải và đề nghị phía Kiev có lời giải thích chính thức.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi điện đàm với Đại diện cấp cao EU Kaja Kallas. Ảnh: Iran Press.

Sự cố trên Biển Caspi diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine tiếp tục gia tăng với các đợt tập kích đáp trả qua lại trong ngày 25/7, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng ở cả hai phía. Moscow cho biết đòn không kích của Ukraine nhắm vào một khu nghỉ dưỡng tại khu vực do lực lượng Nga kiểm soát đã khiến 11 người tử vong, trong đó có 4 trẻ em.

Ở chiều ngược lại, phía Ukraine xác nhận đã triển khai các đợt tập kích bằng UAV nhắm vào một số cơ sở năng lượng và hậu cần sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu tại tỉnh Tyumen và trung tâm hậu cần ở thành phố Yekaterinburg.

Các đợt giao tranh leo thang liên tiếp đang khiến triển vọng nối lại đàm phán giữa hai bên trở nên vô cùng mong manh, đồng thời gia tăng mối lo ngại của quốc tế về nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Chosun, Mehrnews.