Ukraine triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có gần biên giới Belarus

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 21/5 thông báo nước này đã triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn tại các khu vực phía bắc giáp biên giới với Belarus và Nga, trong bối cảnh Kiev lo ngại nguy cơ xuất hiện một mặt trận mới từ hướng bắc.

Ukraine triển khai chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có gần biên giới Belarus. Ảnh: AFP.

Chiến dịch được thực hiện theo chỉ đạo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và được mô tả là “chưa từng có” về quy mô do huy động lượng lớn nhân lực và phương tiện dọc tuyến biên giới.

Các biện pháp an ninh tăng cường đang được triển khai tại các tỉnh Chernihiv, Kyiv, Zhytomyr, Volyn và Rivne. Đây đều là những khu vực có vị trí chiến lược ở miền bắc Ukraine, tiếp giáp Belarus hoặc nằm gần thủ đô Kiev.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, chiến dịch do Trung tâm Chống khủng bố thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) điều phối, với sự tham gia của nhiều lực lượng gồm quân đội, Vệ binh Quốc gia, Cảnh sát Quốc gia và Cục Biên phòng Nhà nước. Nhà chức trách Ukraine cho biết, các hoạt động được triển khai nhằm tăng cường năng lực phản gián, chống phá hoại và ngăn chặn nguy cơ xâm nhập từ các nhóm mà Kiev cho là có liên hệ với Nga hoặc Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp tục khẳng định Minsk không có ý định tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ảnh: Reuters.

Động thái trên diễn ra sau khi Tổng thống Zelensky cho biết, Kiev đang tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm gây sức ép với Belarus, đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn với các đối tác quốc tế để đối phó các nguy cơ an ninh mới.

Trong khi đó, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tiếp tục khẳng định Minsk không có ý định tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột tại Ukraine, trừ khi lãnh thổ Belarus bị tấn công.

Theo hãng thông tấn Belta, ông Lukashenko tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không can thiệp vào cuộc chiến ở Ukraine. Điều đó là không cần thiết, cả về mặt dân sự lẫn quân sự”. Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời cho biết ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Tổng thống Zelensky “bất cứ lúc nào”, tại Belarus hoặc Ukraine, để thảo luận các vấn đề song phương.

Tuyên bố và các động thái mới cho thấy tình hình an ninh dọc khu vực biên giới phía bắc Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp, trong bối cảnh Kiev và Minsk đều gia tăng cảnh giác quân sự và an ninh thời gian gần đây.

Thu Uyên

Nguồn: Kyiv Post, Kyiv Independent