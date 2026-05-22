Thủ tướng Đức đề xuất quy chế “thành viên liên kết” cho Ukraine trong EU

Ngày 21/5, thủ tướng Đức Friedrich Merz đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) thảo luận về việc thiết lập một quy chế đặc thù dành cho Ukraine, như một bước trung gian hướng tới tư cách thành viên đầy đủ của khối, trong bối cảnh tiến trình gia nhập của Kiev được đánh giá là khó có thể hoàn tất trong ngắn hạn.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Đề xuất được ông Merz nêu trong một bức thư gửi lãnh đạo các nước EU, trong đó ông cho rằng mô hình này có thể giúp Ukraine tiến gần hơn tới các thể chế cốt lõi của khối, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo đề xuất, Ukraine có thể được trao quy chế “thành viên liên kết”, một hình thức hiện chưa tồn tại trong hệ thống pháp lý của EU. Quy chế này cho phép các đại diện Ukraine tham gia một số cuộc họp và hội nghị cấp cao của EU, bao gồm Hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp cấp bộ trưởng, song không có quyền biểu quyết.

Ngoài ra, Ukraine có thể có đại diện tại Ủy ban châu Âu và Nghị viện châu Âu dưới hình thức không bỏ phiếu. Ông Merz cho rằng đây là giải pháp giúp Kiev tiếp cận sâu hơn với EU mà không làm thay đổi quy trình gia nhập đang diễn ra.

Ukraine chưa thể trở thành thành viên đầy đủ của EU trong vài năm tới. Ảnh: Euronews.

Thủ tướng Đức nhấn mạnh đề xuất này không thay thế tiến trình đàm phán gia nhập, mà nhằm hỗ trợ và thúc đẩy quá trình đó. Ông mô tả đây là cách tiếp cận “phù hợp với tình hình đặc thù của Ukraine, một quốc gia đang trong xung đột”, đồng thời cho rằng sáng kiến này cũng phục vụ lợi ích an ninh của toàn châu Âu. Ông Merz cũng đề xuất áp dụng cơ chế rà soát hoặc điều khoản chấm dứt quy chế nếu Ukraine không đáp ứng các tiêu chuẩn về pháp quyền hoặc các yêu cầu trong tiến trình gia nhập EU.

Nhà lãnh đạo Đức cho biết, ông sẽ thảo luận sáng kiến này với các đối tác châu Âu, đồng thời kêu gọi EU “xem xét các giải pháp sáng tạo” đối với các quốc gia đang trong quá trình gia nhập kéo dài.

Theo các nhà quan sát, việc xác lập một lộ trình hội nhập rõ ràng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thuyết phục dư luận trong nước về các thỏa thuận chính trị tiềm năng, đặc biệt trong trường hợp Kiev không thể gia nhập NATO hoặc chưa giành lại toàn bộ lãnh thổ.

Tuy nhiên, một số quan chức châu Âu nhận định việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của EU trong vài năm tới là thiếu khả thi, dù mục tiêu năm 2027 từng được đưa ra trong một số thảo luận quốc tế liên quan đến lộ trình hòa bình.

Thu Uyên

Nguồn: RT.