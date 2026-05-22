Hezbollah lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các nghị sĩ và quan chức an ninh Lebanon

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Phong trào Hezbollah ngày 22/5 đã lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các nghị sĩ Lebanon, quan chức an ninh và các thành viên của Hezbollah cùng đồng minh là phong trào Amal, cho rằng đây là nỗ lực nhằm đe dọa người dân Lebanon và ủng hộ các hành động của Israel chống lại Lebanon.

Hezbollah lên án các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhắm vào các nghị sĩ và quan chức an ninh Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin truyền thông, các biện pháp trừng phạt do Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 22/5 nhằm vào nhiều nhân vật, trong đó có quan chức cấp cao Hezbollah và cựu bộ trưởng Mohammed Fneish, các nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah, Ibrahim al-Moussawi và Hussein Hajj Hassan, cùng các quan chức thuộc Tổng cục An ninh và tình báo quân đội bị Washington cáo buộc hỗ trợ Hezbollah.

Tuần trước, Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố, Hezbollah cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm gây sức ép buộc Lebanon từ bỏ điều mà lực lượng này gọi là quyền chính đáng trong việc chống lại các hành động gây hấn của Israel.

Hezbollah cho biết, các cáo buộc của Washington nhằm vào các nghị sĩ và quan chức của lực lượng này xuất phát từ việc họ từ chối giải giáp “lực lượng kháng chiến” và bác bỏ điều mà Hezbollah mô tả là các “dự án đầu hàng” do Mỹ thúc đẩy vì lợi ích của Israel.

Hezbollah mô tả các biện pháp trừng phạt là một “huy hiệu danh dự” đối với những người bị nhắm mục tiêu, đồng thời cho rằng các biện pháp này tái khẳng định lập trường chính trị của lực lượng và sẽ không ảnh hưởng tới các lựa chọn chính trị hay công việc của những người liên quan.

Tuyên bố cũng chỉ trích việc đưa các sĩ quan an ninh Lebanon vào danh sách trừng phạt trước thềm các cuộc họp tại Lầu Năm Góc, cho rằng đây là nỗ lực nhằm đe dọa các cơ quan an ninh chính thức của Lebanon.

Hezbollah kêu gọi giới chức Lebanon bảo vệ các thể chế hiến pháp, quân sự và an ninh của đất nước nhằm duy trì chủ quyền và phẩm giá quốc gia.

Nguồn: Tân Hoa Xã.

