Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Đến 8 giờ 23 phút sáng nay, 21/5, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại xã Cẩm Tú đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/5/2026, tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân gồm: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống, khiến 3 người bị vùi lấp.

Ngay trong đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, cùng lãnh đạo công an tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Nhiều lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng được huy động để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đến 6 giờ 40 phút sáng nay (21/5), các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ nhất, 8 giờ 23 phút đã tìm thấy nạn nhân thứ 2. Trước đó, 1 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

CA Thanh Hóa