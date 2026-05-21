Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

CA Thanh Hóa
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Đến 8 giờ 23 phút sáng nay, 21/5, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại xã Cẩm Tú đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Đến 8 giờ 23 phút sáng nay, 21/5, nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng tại xã Cẩm Tú đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 20/5/2026, tại khu vực mỏ khai thác đá của Công ty TNHH Anh Tuấn, xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng làm 3 công nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra vụ việc, các công nhân gồm: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Nguyễn Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) nay là tỉnh Lào Cai, đang lao động tại khu vực chân núi đá thì bất ngờ khối lượng lớn đất, đá từ trên núi sạt lở xuống, khiến 3 người bị vùi lấp.

Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Ngay trong đêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, cùng lãnh đạo công an tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. Nhiều lực lượng, phương tiện, máy móc chuyên dụng được huy động để khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Đã tìm thấy 2 nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở đá ở xã Cẩm Tú

Đến 6 giờ 40 phút sáng nay (21/5), các lực lượng đã tìm thấy nạn nhân thứ nhất, 8 giờ 23 phút đã tìm thấy nạn nhân thứ 2. Trước đó, 1 nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin liên quan:

CA Thanh Hóa

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Nạn nhân #Hiện trường #Chính quyền địa phương #Công nhân #Nghiêm trọng #Lực lượng chức năng #Sạt lở đất #Thanh hóa #Đẩy nhanh tiến độ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công và phát triển hạ tầng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công và phát triển hạ tầng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Việc phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương “Phải bảo đảm các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách, yêu cầu phát triển của từng vùng, từng địa bàn”. Đó là yêu cầu được đồng chí Lê Đức Thái, Ủy...
[Infographics] Lộ trình áp dụng xăng sinh học E5, E10

[Infographics] Lộ trình áp dụng xăng sinh học E5, E10

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Căn cứ Thông tư 50/2025/TT-BCT, việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E5, E10 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ trong thúc đẩy chuyển dịch năng lượng xanh, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đây không chỉ là giải pháp bảo đảm an...
Tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Chủ UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định số:1483/QĐ-UBND về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có nhiều thay đổi liên quan đến lĩnh vực y tế và giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh