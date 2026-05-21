Thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ sạt lở đá tại xã Cẩm Tú

Sáng 21/5, tại xã Cẩm Tú, các đồng chí: Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với các gia đình các nạn nhân vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại mỏ đá xã Cẩm Tú. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và xã Cẩm Tú.

Các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường, đã động viên, chia buồn với gia đình các công nhân: Lò Văn Thời, sinh năm 1986; Lò Văn Quý, sinh năm 1989 và Hoàng Văn Ngay, sinh năm 1988, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) (nay là tỉnh Lào Cai); đồng thời, trao số tiền hỗ trợ của tỉnh cho các gia đình.

Ân cần thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, các đồng chí động viên các gia đình nén đau thương mất mát, lo tròn hậu sự cho các nạn nhân và cố gắng vượt qua nỗi đau này, sớm lấy lại tinh thần để ổn định cuộc sống.

Các đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Cẩm Tú, Công ty TNHH Anh Tuấn quan tâm, tạo điều kiện nơi ăn ở, sinh hoạt trong thời gian các gia đình ở địa phương và bố trí phương tiện đưa các nạn nhân về quê, để cùng các gia đình vượt qua nỗi đau mất mát to lớn này; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản, an toàn lao động, bảo vệ môi trường tại mỏ đá.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán trao tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 20/5, đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do sạt lở đá tại khu vực mỏ đá xã Cẩm Tú của Công ty TNHH Anh Tuấn. Theo đó, trong quá trình lao động tại chân núi đá nêu trên, các công nhân gồm các ông: Lò Văn Thời, Lò Văn Quý và Hoàng Văn Ngay, cùng trú tại tỉnh Yên Bái (cũ) (nay là tỉnh Lào Cai), bất ngờ bị đất đá từ phía trên núi sạt lở xuống vùi lấp. Hậu quả làm 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, 2 người bị vùi lấp dưới lớp đá sạt lở, đến 8 giờ 23 phút ngày 21/5 mới tìm thấy các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có mặt tại hiện trường và chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn (CHCN), bảo vệ hiện trường và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn khu vực mỏ; đồng thời, chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình các nạn nhân.

Vụ việc lại một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo việc thực hiện quy trình khai thác, các điều kiện bảo đảm an toàn lao động toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản để phòng ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Phan Nga