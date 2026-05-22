Tổng thống Belarus: Minsk đã chuẩn bị đầy đủ cho tình huống xung đột

Ngày 22/5, tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nước này đã chuẩn bị đầy đủ cho tình huống xung đột “nếu cần thiết”, song nhấn mạnh việc có xảy ra xung đột hay không không phụ thuộc vào Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố nước này đang chuẩn bị đầy đủ đề phòng xung đột. Ảnh: President.gov.

Phát biểu được kênh Telegram Pul Pervogo, ông Lukashenko khẳng định Belarus không có ý định đối đầu với bất kỳ quốc gia nào nếu không bị đe dọa.

Ông cho biết: “Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ. Việc có xảy ra xung đột hay không không phụ thuộc vào chúng tôi. Belarus không muốn chiến đấu với bất kỳ ai nếu không ai động đến chúng tôi. Đây là một đất nước hòa bình và chúng tôi mong muốn tiếp tục sống như vậy”.

Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời cảnh báo, Minsk sẽ đáp trả bằng “mọi loại vũ khí” nếu xảy ra hành động gây hấn nhằm vào nước này.

Theo hãng thông tấn Belta, sau cuộc diễn tập lực lượng hạt nhân chung với Nga, ông Lukashenko nhấn mạnh rằng Belarus sẵn sàng phản ứng ngay lập tức trong trường hợp bị tấn công.

Ông cho biết: “Các bạn đã thấy cuộc diễn tập hạt nhân. Không ai nên nghi ngờ điều đó. Ngay khi có hành động gây hấn nhằm vào chúng tôi, phản ứng sẽ được đưa ra tức thì bằng mọi loại vũ khí hiện có”.

Trong khi đó, Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveiko cho biết một đơn vị tên lửa Belarus đã tiến hành phóng thử tên lửa Iskander tại thao trường ở Nga trong khuôn khổ cuộc huấn luyện lực lượng hạt nhân chung giữa hai nước.

Theo ông Muraveiko, độ sai lệch của tên lửa Iskander trong các vụ phóng thực tế chưa đến 1 m. Ông cũng cho biết cuộc diễn tập hiện bước vào giai đoạn cuối, trước khi các đơn vị cơ động tới vị trí mới và quay trở lại căn cứ thường trực.

Belarus đã tiếp nhận các tổ hợp Iskander từ Nga trong khuôn khổ hợp tác quân sự song phương.Ảnh: President.gov.

Hệ thống tên lửa Iskander là một trong những tổ hợp tên lửa chiến thuật chủ lực của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau. Belarus trước đó đã tiếp nhận các tổ hợp Iskander từ Nga trong khuôn khổ hợp tác quân sự song phương.

Trong những năm gần đây, Belarus và Nga liên tục mở rộng phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Hai nước đã tiến hành nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, trong đó có các nội dung liên quan lực lượng răn đe chiến lược và năng lực hạt nhân chiến thuật.

Thu Uyên

Nguồn: TASS, president.gov.