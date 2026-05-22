Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch: Tổng thống Trump đã từ bỏ ý định sử dụng vũ lực để “tiếp quản” Greenland

Đại sứ Mỹ tại Đan Mạch Kenneth Howery ngày 21/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để “tiếp quản” Greenland. Phát biểu được đưa ra trong lễ khánh thành trụ sở mới của Lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, thủ phủ của vùng lãnh thổ tự trị Greenland thuộc Đan Mạch. Không có thành viên nào của chính quyền tự trị Greenland tham dự buổi lễ cùng ngày.

Người biểu tình tập trung bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ mới ở Nuuk, Greenland, ngày 21 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Phóng viên truyền thông địa phương đã trực tiếp hỏi ông Howery tại hiện trường buổi lễ rằng, liệu Mỹ vẫn muốn “tiếp quản” Greenland hay không. Ông Howery trả lời: “Tổng thống Trump đã loại trừ khả năng sử dụng vũ lực. Tương lai của Greenland nên do chính người Greenland quyết định”.

Cùng ngày, Mỹ chính thức đưa vào hoạt động tòa nhà mới của Lãnh sự quán tại trung tâm thành phố Nuuk. Theo truyền thông địa phương, trụ sở mới là một tòa nhà 3 tầng với tổng diện tích khoảng 3.000 m2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cơ sở mới có sức chứa lớn hơn và tạo ra “không gian nổi bật” cho các hoạt động ngoại giao của Mỹ tại Greenland.

Truyền thông địa phương cho biết, mặc dù phía Mỹ đã tổ chức tiệc chiêu đãi nhân dịp khánh thành trụ sở mới của lãnh sự quán, song không có thành viên nào của chính quyền tự trị Greenland tham dự. Trước đó, nhiều chính trị gia Greenland, trong đó có Thủ hiến Jens-Frederik Nielsen, đã tuyên bố sẽ không tham dự sự kiện. Chính phủ Đan Mạch cũng không cử đại diện tham dự.

Hàng trăm người dân từ nhiều khu vực trên đảo Greenland đã tụ tập biểu tình bên ngoài trụ sở mới của Lãnh sự quán Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cùng ngày, hàng trăm người dân từ nhiều khu vực trên đảo Greenland đã tụ tập biểu tình bên ngoài trụ sở mới của Lãnh sự quán Mỹ. Ban tổ chức cho biết những người biểu tình muốn bày tỏ sự bất bình trước sức ép mà Mỹ gây ra đối với Greenland và Đan Mạch.

Hồi tháng 1, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đang xem xét các phương án để giành quyền kiểm soát Greenland, trong đó có khả năng sử dụng quân đội Mỹ, làm dấy lên lo ngại trong các đồng minh NATO tại châu Âu. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận sau đó đã được chuyển sang hướng ngoại giao.

Chính quyền Greenland ngày 19/5 cho biết đã đạt được tiến triển trong các cuộc thảo luận quan trọng liên quan tới tương lai vùng lãnh thổ này trong bối cảnh Mỹ đưa ra các lời đe dọa sáp nhập, đồng thời khẳng định hòn đảo rộng lớn này thuộc về người dân Greenland và sẽ không bao giờ được đem bán.

Tổng thống Trump từng mô tả Greenland, hòn đảo với khoảng 57.000 dân có ý nghĩa chiến lược quan trọng tại Bắc Cực. Hiện Mỹ duy trì một căn cứ quân sự đang hoạt động tại đây, giảm mạnh so với khoảng 17 cơ sở vào năm 1945.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.