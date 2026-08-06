Kiểm tra, chấn chỉnh việc thi nghi thức Đội trong hoạt động trại hè tại các xã, phường

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm tuyên truyền những mô hình, cách làm hay trong giáo dục truyền thống, kỹ năng, đạo đức và lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Chương trình thi nghi thức Đội - Hội trại hè xã Quảng Bình năm 2026 thu hút đông đảo Nhân dân theo dõi, cổ vũ. (Ảnh minh họa. Nguồn: Fanpage xã Quảng Bình)

Ngày 5/8/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 847CV/BTGDVTU gửi Tỉnh đoàn, đảng ủy các xã, phường, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa về việc kiểm tra, chấn chỉnh việc thi nghi thức Đội trong hoạt động trại hè tại các xã, phường.

Theo nội dung công văn, trong những ngày qua, trên một số tờ báo và mạng xã hội đăng tải thông tin, hình ảnh, video phản ánh về các động tác hành tiến không đúng nghi thức Đội trong hoạt động trại hè tại một số địa phương trong tỉnh.

Những thông tin này gây tranh luận với nhiều ý kiến trái chiều trên không gian mạng, tác động xấu đến nhận thức, làm giảm ý nghĩa thiết thực của hoạt động giáo dục thiếu nhi.

Để việc tổ chức các hoạt động phong trào hè cho thiếu niên, nhi đồng đảm bảo đúng quy định, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị giáo dục của công tác Đội và phong trào thiếu nhi; tuyên truyền những mô hình, cách làm hay trong giáo dục truyền thống, kỹ năng, đạo đức và lối sống cho thiếu niên, nhi đồng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị chỉ đạo, quán triệt việc tổ chức các hoạt động phong trào hè cho thiếu niên, nhi đồng tại địa phương đảm bảo đúng nghi thức và quy định của Đội. Kịp thời rà soát, phát hiện bóc gỡ những thông tin, bình luận trái chiều trên không gian mạng, xử lý theo quy định đối với các thông tin sai sự thật, cắt ghép, xuyên tạc, lợi dụng vụ việc để gây dư luận tiêu cực hoặc ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, địa phương.

NM