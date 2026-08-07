Hòa đàm Israel-Lebanon chưa tạo đột phá, bất đồng về ngừng bắn và lộ trình rút quân

Vòng đàm phán thứ bảy giữa Israel và Lebanon, diễn ra tại Rome (Italy) ngày 6/8 dưới sự bảo trợ của Mỹ, đã khép lại mà chưa đạt được bước đột phá khi hai bên vẫn bất đồng về lệnh ngừng bắn, lộ trình mở rộng các khu vực thí điểm an ninh và tiến trình rút quân.

Vòng đàm phán thứ bảy giữa Israel và Lebanon, diễn ra tại Rome (Italy) ngày 6/8 dưới sự bảo trợ của Mỹ, đã khép lại mà chưa đạt được bước đột phá. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, phái đoàn Israel bác bỏ đề xuất của Lebanon về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch. Hai bên cũng chưa thống nhất được việc mở rộng các khu vực thí điểm an ninh, nội dung được xem là yếu tố then chốt để triển khai thỏa thuận khung ký kết hồi tháng 6/2026.

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Lebanon cho biết, Beirut mong muốn sớm mở rộng mô hình thí điểm sang các địa bàn mới. Tuy nhiên, phía Israel khẳng định, chỉ xem xét bước đi tiếp theo sau khi quân đội Lebanon chứng minh được khả năng kiểm soát hiệu quả hai khu vực thí điểm đầu tiên. Theo Tel Aviv, việc mở rộng kế hoạch sẽ phụ thuộc vào kết quả thực tế, thay vì được triển khai tự động.

Dù chưa đạt đồng thuận về các vấn đề cốt lõi, các cuộc thương lượng vẫn ghi nhận một số tiến triển về mặt kỹ thuật. Các bên đã bắt đầu thảo luận dự thảo thỏa thuận an ninh nhằm thống nhất các nguyên tắc và cơ chế phối hợp giữa quân đội Lebanon, Israel và Mỹ. Đồng thời, hai bên cũng trao đổi danh sách sơ bộ các quân nhân bị giam giữ, trong đó Lebanon đề nghị Israel sớm trả tự do cho nhóm công dân đầu tiên.

Quân đội Israel vẫn tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào miền Nam Lebanon. Ảnh: AFP.

Ngoài ra, các nhà đàm phán cũng xem xét danh sách rút gọn các quốc gia có thể đảm nhận vai trò bên thứ ba giám sát việc thực thi các thỏa thuận trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá, các cuộc đàm phán diễn ra “mang tính xây dựng”, đồng thời cho rằng Israel và Lebanon đã tiến gần hơn tới việc thống nhất các bước đi cần thiết để thúc đẩy và mở rộng tiến trình thí điểm.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận toàn diện vẫn bị phủ bóng bởi tình hình an ninh trên thực địa. Trong thời gian diễn ra đàm phán, quân đội Israel tiếp tục tiến hành nhiều cuộc không kích nhằm vào miền Nam Lebanon, cho biết đây là hành động đáp trả vụ nổ khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng trước đó.

Theo số liệu do Lebanon công bố, các chiến dịch quân sự của Israel đã khiến hơn 4.300 người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát, trong khi phía Israel cho biết đã mất 40 binh sĩ và một nhà thầu dân sự trong cùng giai đoạn.

Thu Uyên

Nguồn: Anadolu.