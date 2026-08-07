Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Houthi tấn công tên lửa và UAV, ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng

Thanh Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Cục diện an ninh tại Yemen vừa ghi nhận bước leo thang nguy hiểm nhất trong 4 năm qua, sau khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào ngày 6/8, khiến ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Houthi tấn công tên lửa và UAV, ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng

Cục diện an ninh tại Yemen vừa ghi nhận bước leo thang nguy hiểm nhất trong 4 năm qua, sau khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào ngày 6/8, khiến ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Tin liên quan:

Houthi tấn công tên lửa và UAV, ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng

Ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công quy mô lớn này nhắm trực tiếp vào hàng loạt căn cứ quân sự tại các tỉnh Marib và Hadramawt ở miền Trung và miền Đông Yemen. Trong đó, cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất xảy ra tại khu vực al-Ruwaik, tỉnh Marib. Tên lửa của Houthi đã đánh trúng một trại huấn luyện đúng thời điểm các binh sĩ đang tập hợp điểm danh buổi sáng, làm ít nhất 45 người chết.

Cùng thời điểm, các căn cứ quân sự ở khu vực Al-Abr và Al-Wadiah thuộc tỉnh Hadramawt, nằm sát biên giới với Saudi Arabia, cũng liên tiếp bị tấn công.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Saree tuyên bố nhận trách nhiệm và cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc chính phủ Yemen tăng cường lực lượng quân sự.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Yemen ra tuyên bố lên án gay gắt hành động vi phạm này, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi “vào đúng địa điểm và thời điểm thích hợp”.

Houthi tấn công tên lửa và UAV, ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng

Lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: WION.

Tình hình an ninh tại Yemen có dấu hiệu gia tăng căng thẳng trở lại trong bối cảnh cục diện an ninh khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp. Kể từ khi các đợt giao tranh tái bùng phát, lực lượng Houthi đã mở rộng các hoạt động quân sự, bao gồm việc áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển trên biển và nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia.

Yemen đã chìm trong hơn một thập kỷ nội chiến giữa lực lượng Houthi, hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực đông dân cư ở miền Bắc, với Chính phủ Yemen thân Saudi Arabia, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Nam đất nước. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Thanh Giang

Nguồn: CNA, Türkiye Today.

Tin liên quan:

Từ khóa:

#Yemen #Tấn công #UAV #Khu vực Trung Đông #Tên lửa #Thiệt mạng #lực lượng

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nga đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tới Ấn Độ nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Nga đề xuất xây dựng tuyến đường sắt tới Ấn Độ nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 6/8, phó Thủ tướng Nga Marat Khusnullin đã đề xuất nghiên cứu xây dựng một tuyến đường sắt kết nối Nga với Ấn Độ Dương thông qua Ấn Độ nhằm giảm thiểu rủi ro đối với chuỗi cung ứng trước những bất ổn tại các tuyến hàng hải chiến lược như eo...
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Quốc phòng Ấn Độ vừa cho biết, nước này đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm do lực lượng sử dụng đối với tên lửa đạn đạo Agni-4 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Trường thử tích hợp Chandipur, bang Odisha. Cuộc thử nghiệm được thực hiện...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh