Houthi tấn công tên lửa và UAV, ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng

Cục diện an ninh tại Yemen vừa ghi nhận bước leo thang nguy hiểm nhất trong 4 năm qua, sau khi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) vào ngày 6/8, khiến ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

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Ít nhất 58 binh sĩ Yemen thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của lực lượng Houthi. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công quy mô lớn này nhắm trực tiếp vào hàng loạt căn cứ quân sự tại các tỉnh Marib và Hadramawt ở miền Trung và miền Đông Yemen. Trong đó, cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề nhất xảy ra tại khu vực al-Ruwaik, tỉnh Marib. Tên lửa của Houthi đã đánh trúng một trại huấn luyện đúng thời điểm các binh sĩ đang tập hợp điểm danh buổi sáng, làm ít nhất 45 người chết.

Cùng thời điểm, các căn cứ quân sự ở khu vực Al-Abr và Al-Wadiah thuộc tỉnh Hadramawt, nằm sát biên giới với Saudi Arabia, cũng liên tiếp bị tấn công.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Saree tuyên bố nhận trách nhiệm và cho biết các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc chính phủ Yemen tăng cường lực lượng quân sự.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Yemen ra tuyên bố lên án gay gắt hành động vi phạm này, đồng thời khẳng định sẽ đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi “vào đúng địa điểm và thời điểm thích hợp”.

Lực lượng Houthi tại Yemen. Ảnh: WION.

Tình hình an ninh tại Yemen có dấu hiệu gia tăng căng thẳng trở lại trong bối cảnh cục diện an ninh khu vực Trung Đông diễn biến phức tạp. Kể từ khi các đợt giao tranh tái bùng phát, lực lượng Houthi đã mở rộng các hoạt động quân sự, bao gồm việc áp đặt các biện pháp hạn chế di chuyển trên biển và nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu của Saudi Arabia.

Yemen đã chìm trong hơn một thập kỷ nội chiến giữa lực lượng Houthi, hiện kiểm soát thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực đông dân cư ở miền Bắc, với Chính phủ Yemen thân Saudi Arabia, lực lượng đang kiểm soát phần lớn miền Nam đất nước. Cuộc chiến đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới.

Thanh Giang

Nguồn: CNA, Türkiye Today.