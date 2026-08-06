Dự kiến bắn pháo hoa tại Quảng trường biển Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn dịp Quốc khánh 2/9

Sự kiện sẽ được tổ chức tại 2 địa điểm gồm Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành vào ngày 2/9.

Màn pháo hoa thắp sáng biển trời Sầm Sơn trong sự kiện năm 2025. Ảnh: Sun Group

Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị tham gia tài trợ pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao phục vụ dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

Theo đề xuất của Tập đoàn Sun Group, doanh nghiệp sẽ tài trợ 1.000 quả pháo tầm cao, 500 quả pháo tầm thấp và 150 giàn pháo hoa tầm thấp phục vụ hoạt động chào mừng các ngày lễ trọng đại này tại tỉnh Thanh Hóa.

Dự kiến, sự kiện được tổ chức vào ngày 2/9/2026 tại 2 địa điểm gồm: Quảng trường biển Sầm Sơn, phường Sầm Sơn và Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành. Thời lượng bắn 10 phút mỗi điểm.

Kinh phí thực hiện do Tập đoàn Sun Group tài trợ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận, bảo quản và tổ chức bắn pháo hoa theo quy định.

NM