Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) 2026

Ngày 3/6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 năm 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị ExpoForum, thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga.

Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) lần thứ 29 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị ExpoForum. Ảnh: Tass.

Với chủ đề chính “Đối thoại thực tế: Con đường dẫn đến một tương lai ổn định”, diễn đàn năm nay tập trung vào các vấn đề kinh tế toàn cầu, sự thay đổi cấu trúc của kinh tế Nga, công nghệ tương lai và chương trình nghị sự xã hội trong thời đại mới.

Sự kiện dự kiến bao gồm hơn 150 phiên họp chuyên đề, tập trung thảo luận về hợp tác quốc tế, sự phát triển của khối BRICS, chủ quyền kỹ thuật số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển bền vững.

Diễn đàn thu hút sự tham gia đông đảo của giới chức chính phủ và đại diện các doanh nghiệp lớn. Về phía Nga, các quan chức cấp cao như Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov, Phó Thủ tướng Alexander Novak, Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina sẽ tham dự các hoạt động thuộc chương trình nghị sự.

Về phía quốc tế, đại diện từ hơn 130 quốc gia đã xác nhận tham gia, bao gồm các bộ trưởng và quan chức cấp cao đến từ Ả-rập Xê-út, Kyrgyzstan, Serbia, Sierra Leone và Indonesia. Một trong những điểm đáng chú ý của Diễn đàn năm nay là sự trở lại của đoàn đại diện Mỹ lần đầu tiên sau gần 10 năm.

Theo chương trình của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ngày 4/6, ông sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế để thảo luận các vấn đề chính trị và kinh tế quan trọng trong và ngoài nước. Tổng thống Putin cũng sẽ hội đàm với người đồng cấp Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, và cùng nhau tham dự lễ khởi công xây dựng tổ máy đầu tiên của nhà máy điện hạt nhân tích hợp tại Uzbekistan qua hình thức trực tuyến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn. Ảnh: Asharq Al-Awsat.

Phiên họp toàn thể chính của diễn đàn dự kiến diễn ra vào ngày 5/6, với bài phát biểu quan trọng của Tổng thống Putin, tiếp theo là phiên thảo luận và trả lời câu hỏi. Tiếp đó, vào ngày 6/6, ông Putin dự kiến có cuộc gặp riêng với Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính để thảo luận kết quả chuyến thăm Trung Quốc và triển vọng phát triển quan hệ song phương.

Thanh Giang