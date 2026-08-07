Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn trước cuộc tập trận Hàn Quốc - Mỹ

Triều Tiên ngày 6/8 đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên, đánh dấu vụ thử đầu tiên sau hơn 40 ngày, trong bối cảnh Hàn Quốc và Mỹ chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung thường niên vào cuối tháng này.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ảnh: Yonhap.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), tên lửa được phát hiện phóng từ khu vực thành phố ven biển Wonsan vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương), bay về phía Đông trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi.

Quân đội Hàn Quốc chưa công bố các thông số kỹ thuật của tên lửa, song cho biết đã tăng cường giám sát, duy trì trạng thái sẵn sàng và phối hợp với Mỹ cùng Nhật Bản để phân tích vụ phóng cũng như theo dõi khả năng Triều Tiên tiếp tục có các động thái quân sự.

Ngay sau vụ phóng, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia, lên án đây là hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Seoul khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh nhằm bảo đảm an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đang tham vấn với Hàn Quốc và các đối tác sau vụ phóng. Theo đánh giá ban đầu, vụ thử không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với lãnh thổ Mỹ, lực lượng Mỹ hoặc các đồng minh. Washington đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ Hàn Quốc và Nhật Bản.

Động thái diễn ra trước cuộc tập trận Hàn Quốc - Mỹ dự kiến trong tháng 8. Ảnh: Global New.

Vụ phóng diễn ra trước cuộc tập trận chung Hàn Quốc - Mỹ dự kiến tổ chức trong tháng 8. Seoul và Washington cho rằng các cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực phòng thủ và khả năng răn đe trước các mối đe dọa từ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích các hoạt động này, coi đây là sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công.

Đây là vụ thử tên lửa đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuối tháng 6, khi Bình Nhưỡng công bố thử nghiệm hệ thống pháo phản lực phóng loạt 240 mm nâng cấp, tên lửa đạn đạo chiến thuật và pháo tự hành 155 mm. Cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật thể được cho là tên lửa đạn đạo.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap, Reuters.