Lãnh đạo vùng Ceuta cảnh báo khủng hoảng di cư nghiêm trọng: Ít nhất 100 người thiệt mạng

Ít nhất 100 người đã thiệt mạng sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Morocco vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, trong khi khoảng 3.000 đến 5.000 người di cư bất hợp pháp vẫn đang mắc kẹt tại đây.

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Người di cư trở về Morocco từ vùng Ceuta của Tây Ban Nha sau làn sóng vượt biên quy mô lớn. Ảnh: WTNH.com.

Thông tin chấn động trên được ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu chính quyền vùng Ceuta, đưa ra tại cuộc họp bất thường của Ủy ban về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 6/8.

Theo cơ quan chức năng Tây Ban Nha, cuối tuần qua, ước tính khoảng 72.000 người di cư đã vượt biển hoặc đi bộ từ Morocco tràn vào Ceuta. Lượng người khổng lồ này gần tương đương với toàn bộ dân số hơn 80.000 người của vùng lãnh thổ này, gây nên tình trạng “sụp đổ” hoàn toàn tại các trung tâm tiếp nhận người di cư và trẻ em không có người giám hộ.

Ông Vivas nhấn mạnh, địa phương đang phải đối mặt với một “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng” đi kèm với nguy cơ mất an ninh trật tự công cộng. Trước tình hình này, ông Vivas kêu gọi tăng cường an ninh và Liên minh châu Âu (EU) cần cung cấp thêm nguồn lực tiếp nhận cũng như hỗ trợ lớn hơn cho Ceuta.

Trong khi đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi đây là “sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha”, đồng thời cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng những thay đổi trong quy định pháp lý để kích động người di cư vượt biên.

Lực lượng quân đội Tây Ban Nha đưa người di cư tới khu vực tập kết tại Ceuta. Ảnh: Le Monde.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên phụ trách di cư của Liên minh Châu Âu (EU) Magnus Brunner cho biết Tây Ban Nha đã cam kết cuộc khủng hoảng tại Ceuta sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của khối Schengen. Tuy nhiên, quan chức EU cũng đưa ra cảnh báo về lỗ hổng bảo vệ biên giới của toàn khối khi phụ thuộc quá lớn vào sự hợp tác của các quốc gia láng giềng.

Về phần mình, chính quyền Morocco bác bỏ mọi trách nhiệm liên quan đến làn sóng di cư gia tăng đột biến, đồng thời nhận định Tây Ban Nha cần tự chịu trách nhiệm về hệ quả phát sinh từ phán quyết của tòa án nước này liên quan đến quy định trục xuất người di cư qua đường biển.

Thanh Giang

Nguồn: Al Jazeera, Reuters.