Ông Trump tuyên bố có bước tiến trong nỗ lực hòa bình, Nga nêu điều kiện với châu Âu

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/8 cho biết các nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine đang đạt được những bước tiến nhất định, song không tiết lộ nội dung cụ thể hay những kết quả đã đạt được.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có bước tiến trong nỗ lực hòa bình giữa Nga - Ukraine. Ảnh: Forbes.

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định chính quyền Mỹ vẫn đang tích cực thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới chấm dứt xung đột. Tổng thống Trump cho biết từng cho rằng đây là một trong những cuộc khủng hoảng quốc tế tương đối dễ giải quyết, nhưng thực tế lại trở thành vấn đề khó khăn nhất. Ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đang đạt được tiến triển. Tuy nhiên, đây là cuộc xung đột khó giải quyết nhất”.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang tăng cường vai trò ngoại giao. Theo Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha, hai đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Kiev trong thời gian tới nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của hai đặc phái viên tới Ukraine kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Kiev bày tỏ hoan nghênh sự tham gia sâu hơn của Mỹ và cho rằng một giải pháp hòa bình bền vững cùng các bảo đảm an ninh khó có thể đạt được nếu thiếu vai trò của Washington.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko. Ảnh: Sputnik.

Trong khi đó, từ Moscow, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho rằng nếu châu Âu thực sự mong muốn giải quyết hòa bình xung đột thì cần chấm dứt việc cung cấp vũ khí và viện trợ quân sự cho Kiev. Theo ông, việc tiếp tục hỗ trợ quân sự chỉ làm kéo dài xung đột, đồng thời cáo buộc phương Tây đang chuẩn bị cho khả năng đối đầu lâu dài với Nga. Trái lại, các nước châu Âu nhiều lần khẳng định việc duy trì hỗ trợ Ukraine là cần thiết để giúp nước này bảo vệ chủ quyền và tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình công bằng.

Hiện chưa có thông báo chính thức về bất kỳ đột phá hay thỏa thuận mới nào trong tiến trình đàm phán giữa các bên.

Lê Hà.

Nguồn: Xinhua, Tass, Reuters, kyivpost