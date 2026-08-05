Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng làm việc với Sở Tài chính

Sở Tài chính phải phát huy vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, nòng cốt trong quản lý, điều hành và phân bổ nguồn lực, đổi mới tư duy, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, khẩn trương cụ thể hóa các kết luận, chỉ đạo thành kế hoạch thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Đây là yêu cầu đặt ra của đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Tài chính chiều 5/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì buổi làm việc.

7 tháng năm 2026, Sở Tài chính đã làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành để tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ lớn do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh giao. Công tác huy động vốn, khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp có những chuyển biến tích cực; công tác tham mưu tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng đạt nhiều kết quả tích cực. Sở Tài chính đã chủ động hướng dẫn và đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đối với các trụ sở nhà, đất dôi dư có phương án điều chuyển và chuyển đổi công năng của tài sản công bảo đảm theo quy định...

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính trong thời gian qua.

Phân tích, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, “điểm nghẽn” trong kết quả thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Sở Tài chính và từng cán bộ công chức nghiêm túc nhìn nhận, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục, bảo đảm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ kết quả, không để những tồn tại kéo dài hoặc tái diễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Sở Tài chính là cơ quan tham mưu chiến lược về phát triển và điều hành tổng thể, quản lý, giám sát và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Do vậy, phải tập trung thực hiện đầy đủ, quyết liệt các nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo kết luận Phiên họp thường kỳ tháng 7/2026 và các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; phân công cụ thể từng đồng chí lãnh đạo Sở, từng phòng chuyên môn chủ trì thực hiện, xác định rõ tiến độ, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm của từng cá nhân. Nâng cao chất lượng tham mưu điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện Quy hoạch tỉnh và kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm.

Lãnh đạo Sở Tài chính và các phòng ban chuyên môn dự buổi làm việc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý đầu tư công; chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng kế hoạch, phân bổ vốn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và đánh giá đầu tư; chủ động quản lý toàn bộ quá trình thực hiện dự án, không chỉ dừng ở việc giao vốn và tổng hợp số liệu, phải theo sát, quản lý đến sản phẩm và cảnh báo cũng như nhận diện rủi ro, “điểm nghẽn” có thể gặp phải; bố trí vốn tập trung, không dàn trải, không chia nhỏ nhiều gói thầu có tính chất tương tự nhau; tập trung cho những dự án chiến lược, lâu dài và phải chứng minh được lợi ích về kinh tế, trừ những dự án quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Tài chính trong giám sát, đánh giá đầu tư, đấu thầu và vốn ODA; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành tài chính - ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể; đẩy nhanh sắp xếp, xử lý và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chính xác, thống nhất, có phân tích, dự báo, cảnh báo và đề xuất giải pháp cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng lưu ý, Sở Tài chính được giao nhiều nhiệm vụ rất quan trọng, khối lượng công việc rất lớn và áp lực rất cao, nếu làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ngành khác hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh. Do vậy, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức Sở Tài chính cần phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đổi mới tư duy, đổi mới cách làm, tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ đã được giao; những nội dung đã được kết luận, chỉ đạo thì phải khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai hiệu quả.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trước mắt phải tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, Sở Tài chính phải thực sự phát huy vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp, giữ vị trí nòng cốt trong quản lý, điều hành và phân bổ nguồn lực, để hướng đến một mục tiêu chung là phục vụ người dân, doanh nghiệp, phục vụ sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hoá.

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