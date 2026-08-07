Meta bị buộc bồi thường 567 triệu USD để lập quỹ hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho thanh thiếu niên

Một tòa án bang New Meẽico (Mỹ) ngày 6/8 đã ra phán quyết buộc Meta phải trả 567 triệu USD và thay đổi cách thức vận hành các nền tảng của hãng đối với người dùng trẻ tại bang này, sau khi xác định công ty phải chịu trách nhiệm về những tổn hại đối với sức khỏe tâm thần của trẻ em.

Logo Meta được in 3D. Ảnh: Reuters.

Thẩm phán Bryan Biedscheid tại thành phố Santa Fe cho rằng Meta đã gây ra một “mối nguy hại đối với cộng đồng” tại bang New Mexico, đồng tình với lập luận của Tổng chưởng lý bang Raúl Torrez, thành viên Đảng Dân chủ. Ông Torrez cáo buộc công ty mạng xã hội này đã thiết kế các sản phẩm nhằm khiến người dùng trẻ tuổi bị nghiện, đồng thời không bảo vệ đầy đủ trẻ em khỏi các nguy cơ tiềm tàng trên các nền tảng của mình.

Theo phán quyết, Meta phải triển khai hàng loạt biện pháp tăng cường an toàn cho người dùng trẻ, bao gồm: áp dụng giới hạn sử dụng Facebook và Instagram theo tháng đối với thanh thiếu niên; hạn chế các thông báo (notifications); siết chặt việc người trưởng thành liên hệ với trẻ vị thành niên; bổ sung các biện pháp bảo vệ đối với chatbot trí tuệ nhân tạo (AI); và tăng cường rà soát các báo cáo liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Các yêu cầu này nằm trong sắc lệnh trị giá 567 triệu USD, có hiệu lực trong thời hạn 5 năm.

Meta cho biết sẽ kháng cáo phán quyết và khẳng định công ty đã và đang nỗ lực xác định cũng như gỡ bỏ các nội dung độc hại trên các nền tảng của mình. Trong tuyên bố, Meta nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn tin tưởng vào những thành quả của mình trong việc bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường trực tuyến và sẽ tiếp tục tự bảo vệ trước những cáo buộc bóp méo sự thật”.

Vụ kiện đang được theo dõi sát sao trong bối cảnh nhiều bang, chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ đang theo đuổi các vụ kiện tương tự nhằm buộc ngành công nghiệp mạng xã hội phải thực hiện những thay đổi ở quy mô toàn ngành. Ảnh: Getty Images.

Phán quyết trên được đưa ra trong giai đoạn xét xử thứ hai của vụ kiện do bang New Mexico khởi xướng. Trước đó, vào tháng 3, một bồi thẩm đoàn đã kết luận Meta vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng của bang khi đưa ra những thông tin sai lệch về mức độ an toàn của Facebook và Instagram đối với người dùng trẻ tuổi, đồng thời yêu cầu công ty bồi thường 375 triệu USD.

Trong giai đoạn xét xử thứ hai, Thẩm phán Biedscheid đã nghe lời khai trong ba tuần tại phiên tòa không có bồi thẩm đoàn. Nội dung xét xử chỉ tập trung vào việc xác định liệu các nền tảng của Meta có tạo ra “mối nguy hại đối với cộng đồng” theo luật của bang New Mexico hay không.

Vụ kiện đang được theo dõi sát sao trong bối cảnh nhiều bang, chính quyền địa phương trên khắp nước Mỹ đang theo đuổi các vụ kiện tương tự nhằm buộc ngành công nghiệp mạng xã hội phải thực hiện những thay đổi ở quy mô toàn ngành.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.