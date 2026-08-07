Tổng thống Mỹ bác tin đồn sa thải Bộ trưởng Chiến tranh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/8 đã bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng ông bất hòa với Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và có khả năng sẽ sa thải ông này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ở Washington. Ảnh: Bloomberg.

Ông Trump khẳng định: “Họ đang lan truyền những tin đồn hoàn toàn vô căn cứ”, đồng thời nhấn mạnh: “Tôi hết sức hài lòng với những gì ông Hegseth đang làm”.

Trước đó, Washington Post (WP) dẫn lời nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Trump và Bộ trưởng Hegseth đã xảy ra tranh cãi về vấn đề thiếu hụt đạn dược trong cuộc họp nội các diễn ra ngày 31/7 tại Trại David (Camp David), bang Maryland. Tờ báo cũng cho rằng việc tình hình Iran kéo dài cùng tình trạng thiếu đạn dược đã làm suy giảm niềm tin của ông Trump đối với Bộ trưởng Hegseth.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, ông Trump ca ngợi chiến dịch bắt giữ cựu Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cũng như chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là những thành tựu của Bộ trưởng Hegseth. Ông viết: “Mọi việc đều rất xuất sắc” và “Pete nhận được sự tôn trọng rất lớn trong quân đội”.

Ông Trump cũng chỉ trích tờ báo Washington Post rằng: “Dù đã được thông báo rằng đó hoàn toàn là thông tin sai sự thật, họ vẫn đăng bài”. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng bác bỏ bài báo, khẳng định: “Đó là tin giả 100%. Chuyện đó hoàn toàn không hề xảy ra”.

Theo bài báo, kể từ khi Mỹ bắt đầu chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, nước này đã sử dụng khoảng 80% số tên lửa THAAD (Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối) và khoảng 50% số tên lửa đánh chặn Patriot hiện có. Một số ý kiến cho rằng đây là lý do khiến ông Trump gần đây tạm hoãn tiến hành các đợt tấn công bổ sung nhằm vào Iran.

Washington Post cũng đưa tin rằng, trong cuộc gặp kín với các nhà tài trợ tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ông Trump đã nói rằng cần đưa Phó Tổng thống J.D. Vance giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Ảnh: Wsj.

Trong một diễn biến khác, Washington Post cùng ngày đưa tin rằng khoảng hai tuần trước, trong cuộc gặp kín với các nhà tài trợ tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, ông Trump đã nói rằng cần đưa Phó Tổng thống J.D. Vance giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Hiện ông Vance, cùng với Ngoại trưởng Marco Rubio, được xem là những ứng cử viên sáng giá kế nhiệm ông Trump. Tuy nhiên, ông Vance chưa công khai tuyên bố sẽ tranh cử và trước đó cho biết sẽ thảo luận với vợ về quyết định này sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Thanh Vân

Nguồn: Chosun.