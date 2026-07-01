Ukraine đàm phán với Pháp về sản xuất tên lửa SCALP

Ukraine đang đạt được “tiến triển” trong đàm phán với Pháp về khả năng cấp phép sản xuất các loại vũ khí tầm xa, trong đó có tên lửa hành trình SCALP. Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết ngày 30/6.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. Ảnh: DW.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jeppe Bruus, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết, vấn đề cấp phép sản xuất tên lửa SCALP đã được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận trong chuyến thăm gần đây của nhà lãnh đạo Ukraine tới Pháp. Ông cho biết, hai bên đã trao đổi tích cực về khả năng sản xuất loại tên lửa này tại Ukraine, song các cuộc đàm phán giữa chính phủ và doanh nghiệp liên quan vẫn đang tiếp tục nhằm làm rõ các chi tiết kỹ thuật và pháp lý. Ông nhấn mạnh, tiến trình đang đi vào giai đoạn cụ thể hơn, nhưng còn quá sớm để công bố kết quả do liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, dây chuyền sản xuất và các thủ tục phức tạp.

SCALP EG (còn gọi là Storm Shadow) là tên lửa hành trình không đối đất tầm xa do liên doanh Anh – Pháp phát triển, với tầm bắn khoảng 250 km, có khả năng bay bám địa hình và được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng không hiện đại.

Trước đó, Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây xem xét cấp phép sản xuất một số hệ thống vũ khí tại chỗ, trong đó có các hệ thống phòng không như Patriot của Mỹ. Một số nội dung liên quan cũng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở Geneva (Thụy Sĩ) giữa tháng 6, nơi các bên bày tỏ sẵn sàng xem xét các cơ chế hợp tác phù hợp.

Một binh sĩ Đan Mạch hướng dẫn tân binh Ukraine cách sử dụng vũ khí cơ bản. Ảnh: Reuters.

Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Chính phủ Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự lần thứ 30 dành cho Ukraine, trị giá khoảng 4,4 tỷ kroner Đan Mạch (tương đương 670 triệu USD).

Gói viện trợ bao gồm đạn dược, vũ khí, trang thiết bị quân sự và chương trình huấn luyện. Trong đó, khoảng 1,3 tỷ kroner Đan Mạch được phân bổ cho “mô hình Đan Mạch” – cơ chế tài trợ trực tiếp cho các nhà sản xuất quốc phòng Ukraine nhằm thúc đẩy năng lực sản xuất trong nước.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết một phần kinh phí cũng được dành cho đạn pháo tầm xa. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen nhấn mạnh các quốc gia ủng hộ cần tiếp tục duy trì hỗ trợ và gia tăng sức ép, nhằm củng cố vị thế đàm phán của Ukraine.

Theo số liệu công bố, từ năm 2022 đến nay, Đan Mạch đã cung cấp khoảng 76,8 tỷ kroner Đan Mạch (11,7 tỷ USD) viện trợ quốc phòng cho Ukraine, bao gồm máy bay chiến đấu F-16 và pháo Caesar.

Các trao đổi gần đây giữa Đan Mạch và Ukraine cũng tập trung vào hợp tác máy bay không người lái và tăng cường năng lực phòng thủ trước tên lửa đạn đạo.

Minh Phương

Nguồn: Reuters.