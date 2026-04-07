Ukraine sẽ tiếp tục duy trì đề xuất ngừng bắn với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/4 cho biết nước này tiếp tục duy trì đề xuất ngừng bắn với Nga, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán hòa bình gần đây có dấu hiệu chững lại.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được chụp ảnh tại văn phòng làm việc ngày 29/1/2024. Nguồn: Volodymyr Zelensky/X.

Trong thông điệp video ngày 6/4, ông Zelensky nhấn mạnh đề xuất ngừng bắn được đưa ra với điều kiện Moscow chấm dứt toàn bộ các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo ông, đề xuất này đã được chuyển tới phía Nga thông qua Mỹ.

Ông Zelensky nói: “Hiện tại, rõ ràng thị trường dầu mỏ và các thị trường toàn cầu nói chung đang rơi vào tình trạng khủng hoảng do tình hình chưa được giải quyết liên quan Iran. Các quốc gia sản xuất dầu mỏ - trong đó có Nga hiện có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Và UAV cùng tên lửa của chúng tôi đang hạn chế khả năng đó của Nga”.

Ông Zelensky cũng cảm ơn các đối tác vẫn tiếp tục gây sức ép bằng những biện pháp như trừng phạt, bắt giữ tàu chở dầu và hạn chế cung cấp thiết bị hiện đại cho Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Moscow, Nga, ngày 19 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Getty Images.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cùng ngày cho biết các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine hiện đang tạm dừng, trong bối cảnh ưu tiên của Mỹ chuyển sang các vấn đề khác. Ông cho rằng việc tổ chức đàm phán ba bên gặp khó khăn khi phía Mỹ đang tập trung xử lý nhiều vấn đề quốc tế. Các nỗ lực trung gian do Mỹ thúc đẩy vì vậy chịu tác động nhất định, dù vậy, Nga và Ukraine vẫn duy trì các kênh liên lạc riêng rẽ với Mỹ.

Theo Văn phòng Tổng thống Ukraine, các đặc phái viên Mỹ gồm Steve Witkoff và Jared Kushner dự kiến sẽ tới Kyiv sau Lễ Phục sinh nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán. Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của hai đặc phái viên này tới Ukraine trong vai trò đại diện cho Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ukraine kỳ vọng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy tiến triển trong việc xây dựng các bảo đảm an ninh từ phía Mỹ. Tuy nhiên, vấn đề này gần đây đã làm phát sinh khác biệt quan điểm giữa Kyiv và Washington. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ chưa thể đưa ra các bảo đảm an ninh cho tới khi xung đột kết thúc.

Trước đó, các quan chức Ukraine và Mỹ đã tiến hành tham vấn trực tuyến về nỗ lực hòa bình vào đầu tháng 4, sau các cuộc gặp trực tiếp tại Miami vào cuối tháng 3. Phiên đàm phán ba bên gần nhất có sự tham gia của phía Nga được tổ chức tại Geneva hồi tháng 2.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Kyiv Independent.