Tìm bị hại liên quan vụ án buôn bán bình sữa Moyuum giả

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra Vụ án hình sự “Buôn bán hàng giả” xảy ra năm 2026 tại xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa và các địa phương có liên quan theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 662/QĐ-CSKT-Đ5 ngày 9/7/2026 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Quá trình điều tra, xác định đối tượng trong vụ án là Nguyễn Thị Ngà, SN 1991, trú tại 313 An Dương Vương, phường Phú Thượng, TP Hà Nội và Bùi Thị Thu, SN 1988, trú tại thôn Yên Xuân, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa đã lợi dụng sản phẩm thương hiệu Moyuum chính hãng được nhiều người dân tiêu dùng nên đặt mua hàng giả là bình sữa Moyuum trôi nổi trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc xuất xứ về bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo ai là bị hại trong vụ án liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để làm việc.

Vì thời hạn điều tra có hạn, đề nghị những người liên quan sau khi biết nội dung thông báo nhanh chóng chuẩn bị tài liệu, dữ liệu liên quan đến làm việc trước ngày 9/10/2026 để được đảm bảo quyền lợi.

Quá thời hạn nêu trên nếu không tiếp nhận thêm thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ kết thúc điều tra và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật.

Nơi tiếp nhận thông tin tài liệu: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thông tin liên hệ, trao đổi qua đồng chí Nguyễn Kim Trường - Điều tra viên thụ lý chính, SĐT: 0912332358.

NM (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa)