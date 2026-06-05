Phân mảnh kinh tế toàn cầu gây thiệt hại 307 tỷ USD mỗi năm

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cảnh báo, xu hướng phân mảnh kinh tế đang lan rộng từ các đối thủ địa chính trị sang cả các nền kinh tế đồng minh, làm gia tăng chi phí cho thương mại, đầu tư và tài chính toàn cầu, với mức thiệt hại ước tính từ 213-307 tỷ USD mỗi năm.

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Phân mảnh kinh tế toàn cầu đang làm gia tăng chi phí thương mại, đầu tư và tài chính, gây thiệt hại 213-307 tỷ USD mỗi năm. Ảnh minh họa.

Cảnh báo trên được đưa ra trong báo cáo mới nhất mang tên “Rạn nứt sâu sắc: Chi phí của một hệ thống tài chính phân mảnh” do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) phối hợp với Công ty tư vấn Oliver Wyman công bố ngày 4/6.

Theo báo cáo, căng thẳng địa chính trị, các quan ngại về an ninh kinh tế và sự thay đổi trong quan hệ thương mại giữa các nền kinh tế lớn đã thúc đẩy quá trình phân mảnh kinh tế tăng tốc trong giai đoạn 2025-2026. Xu hướng này thể hiện qua việc gia tăng áp thuế quan, các biện pháp hạn chế đầu tư và những động thái đáp trả thương mại giữa các quốc gia.

WEF nhận định năm 2025-2026 đánh dấu bước chuyển đáng chú ý khi các công cụ kinh tế ngày càng được sử dụng để phục vụ các mục tiêu chiến lược quốc gia. Nếu trước đây các rào cản chủ yếu xuất hiện giữa các đối thủ cạnh tranh, thì hiện nay chúng đã tác động tới cả những đối tác truyền thống như Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo ông Matthew Blake, Giám đốc điều hành Trung tâm Hệ thống Tài chính và Tiền tệ của WEF, mặc dù hệ thống tài chính toàn cầu vẫn duy trì được khả năng chống chịu trước các áp lực hiện nay, song việc bảo đảm niềm tin và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc tế sẽ có ý nghĩa quyết định đối với tăng trưởng dài hạn.

Hoạt động thương mại toàn cầu đang chịu tác động từ xu hướng gia tăng các rào cản thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế. Ảnh: American Chemical Society.

Báo cáo cũng cảnh báo rằng nếu xu hướng phân mảnh tiếp tục gia tăng, kinh tế toàn cầu có thể đối mặt mức thiệt hại lên tới 6.900 tỷ USD, tương đương 6,4% GDP thế giới. Đồng thời, các biện pháp hạn chế thương mại và đầu tư hiện nay có thể khiến lạm phát toàn cầu tăng thêm 0,2-0,3 điểm phần trăm, làm suy giảm sức mua và gia tăng áp lực đối với người lao động ở nhiều nền kinh tế.

WEF cho rằng tăng cường hợp tác quốc tế, thúc đẩy liên kết khu vực và củng cố khả năng chống chịu của hệ thống tài chính là những giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực của xu hướng phân mảnh kinh tế toàn cầu.

Thanh Giang

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