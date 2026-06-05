Ông Trump để ngỏ khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington không nhất thiết phải đạt được một thỏa thuận với Iran để kiểm soát lượng uranium làm giàu của nước này, khẳng định Mỹ sẽ đạt được mục tiêu theo cách này hay cách khác. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đồng thời để ngỏ khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Ảnh tư liệu.

Phát biểu trước báo giới ngày 5/6, ông Trump cho rằng Mỹ có đủ khả năng tiếp cận lượng uranium làm giàu của Iran nếu muốn, song hiện không có lý do để tiến hành một chiến dịch như vậy. Theo ông, số vật liệu này hiện đang được cất giữ tại các cơ sở kiên cố và không gây ra yêu cầu cấp bách phải hành động quân sự.

Tổng thống Trump cũng để ngỏ khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei nếu Washington và Tehran đạt được một thỏa thuận. Ông cho biết hiện không có kế hoạch cụ thể cho cuộc gặp, nhưng sẽ sẵn sàng xem xét nếu tiến trình đàm phán đạt kết quả tích cực.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận việc xử lý lượng uranium làm giàu của Iran phức tạp hơn nhiều so với các chiến dịch quân sự từng được tiến hành ở những quốc gia khác. Ông cho rằng một chiến dịch như vậy có thể kéo dài ít nhất hai tuần, đòi hỏi phải triển khai lực lượng lớn, vận chuyển nhiều trang thiết bị và hoạt động trong điều kiện chiến sự.

Iran khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân của mình. Ảnh: Reuters.

Khi được hỏi liệu Iran có vượt qua lằn ranh đỏ nếu sát hại binh sĩ Mỹ hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết đây sẽ là “lý do chính đáng” để nối lại chiến dịch tấn công quốc gia Tây Á. Ông Trump nói: “Nếu họ hạ binh sĩ Mỹ, tôi nghĩ mình sẽ rất nhanh chóng làm điều đó”. Các nguồn tin cho biết ông Trump nhấn mạnh lệnh tạm dừng không kích kéo dài nhiều tuần qua vẫn có hiệu lực, bất chấp tình trạng giao tranh nhỏ lẻ liên tục.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng mô tả những cuộc giao tranh quân sự gần đây là phản ứng tự vệ chứ không phải là sự sụp đổ của thỏa thuận ngừng bắn.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Lục quân Mỹ (ARCENT) và Tập đoàn quân số 3 của Mỹ đã tổ chức lễ bàn giao quyền chỉ huy tại khu vực Tây Á. Trung tướng Patrick Frank, người đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh ARCENT từ tháng 7/2022, được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Trong phần bình luận trên truyền hình, chuyên gia nghiên cứu Trung Đông Adrienne Kalula thuộc Viện Bán đảo Arab nhận định chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi chiến lược “kiên nhẫn chiến lược” đối với Iran. Theo ông, Washington tiếp tục duy trì chính sách gây sức ép tối đa, kết hợp giữa các biện pháp quân sự và kinh tế nhằm làm suy giảm năng lực tài chính của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và các lực lượng đồng minh trong khu vực.

Chuyên gia này cho rằng triển vọng đạt được một thỏa thuận vẫn gặp nhiều trở ngại do lập trường khác biệt giữa hai bên. Trong khi Mỹ yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu và tái chế nhiên liệu hạt nhân, Tehran tiếp tục khẳng định quyền phát triển chương trình hạt nhân của mình.

Thanh Hằng