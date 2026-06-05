Mỹ: Đảng cộng hòa chia rẽ sâu sắc về vấn đề Ukraina

Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donal Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Động thái cho thấy những khác biệt trong nội bộ đảng Cộng hòa về chính sách đối với cuộc xung đột tại Ukraine.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ảnh: Reuters.

Theo kết quả bỏ phiếu ngày 4/6, dự luật được thông qua với 226 phiếu thuận và 195 phiếu chống. Gói hỗ trợ mới bao gồm 8 tỷ USD dành cho các chương trình mua sắm vũ khí của Ukraine, đồng thời gia hạn một số cơ chế cho vay quân sự được triển khai dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden.

Bên cạnh đó, dự luật đề xuất các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, trong đó có việc áp thuế nhập khẩu lên tới 500% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Nga, duy trì lệnh cấm nhập khẩu dầu thô Nga vào Mỹ và mở rộng các biện pháp hạn chế đối với một số quan chức và doanh nghiệp Nga.

Trước cuộc bỏ phiếu, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối dự luật, cho rằng cần tạo điều kiện để Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục các nỗ lực ngoại giao liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối dự luật. Ảnh: ABC News.

Tuy nhiên, 18 nghị sĩ Cộng hòa cùng một nghị sĩ độc lập đã bỏ phiếu cùng phe Dân chủ để thông qua dự luật. Động thái này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng hòa về mức độ hỗ trợ dành cho Kyiv, trong bối cảnh một bộ phận nghị sĩ vẫn cho rằng Washington cần duy trì cam kết đối với Ukraine, trong khi những người khác ưu tiên tập trung vào các vấn đề kinh tế trong nước.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dành nhiều sự chú ý cho các diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột liên quan đến Iran. Trong khi đó, các nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể.

Mặc dù đã vượt qua Hạ viện, tương lai của dự luật tại Thượng viện vẫn chưa chắc chắn. Nếu tiếp tục được Thượng viện thông qua và trở thành luật, đây sẽ là động thái đáng chú ý nhất của Quốc hội Mỹ liên quan đến Ukraine kể từ gói viện trợ bổ sung được phê duyệt vào năm 2024.

Thu Uyên