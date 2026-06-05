Nga diễn tập tàu ngầm hạt nhân tại vùng biển giáp Na Uy

Nga vừa tiến hành một cuộc diễn tập tàu ngầm hạt nhân tại vùng biển Bắc Cực, gần khu vực biên giới hàng hải phía Bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh các hoạt động quân sự tại khu vực Bắc Âu tiếp tục được theo dõi sát sao.

Tàu ngầm Perm, chiếc thứ sáu thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân Yasen và là chiếc thứ năm theo biến thể Yasen-M, Ảnh: Hải quân Hoàng gia Đan Mạch.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu ngầm hạt nhân Perm thuộc lớp Yasen-M đã phóng thành công tên lửa hành trình Onyx từ trạng thái lặn, đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 200 km. Cuộc diễn tập được thực hiện tại vùng biển giáp Na Uy.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân. Tuy nhiên, thời điểm diễn ra cuộc diễn tập đã thu hút sự chú ý khi trước đó một ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tái khẳng định các điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân được quy định trong học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó đề cập đến các tình huống đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Tàu ngầm lớp Yasen-M được xem là một trong những phương tiện tác chiến hiện đại nhất của Hải quân Nga, có khả năng mang các loại tên lửa hành trình tấn công mục tiêu trên biển và trên đất liền.

Nga tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực Bắc Cực.Ảnh: AP.

Trong những năm gần đây, Bắc Cực ngày càng giữ vai trò chiến lược quan trọng đối với cả Nga và NATO. Moscow đã tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực này, trong khi các nước thành viên NATO cũng đẩy mạnh hoạt động giám sát và triển khai lực lượng.

Diễn biến trên cũng diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin truyền thông cho rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét khả năng tăng cường triển khai các máy bay ném bom có khả năng mang vũ khí hạt nhân tới Ba Lan và khu vực Baltic.

Nga khẳng định cuộc diễn tập tàu ngầm vừa qua là hoạt động thường lệ. Trong khi đó, NATO chưa đưa ra đánh giá nào cho thấy cuộc tập trận này tạo ra mối đe dọa trực tiếp. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất ổn, các hoạt động triển khai lực lượng, tập trận quân sự và những tuyên bố liên quan đến học thuyết hạt nhân của các bên vẫn đang được giới quan sát theo dõi chặt chẽ.

Thanh Hằng