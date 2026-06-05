Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên trong hai ngày 8-9/6 theo lời mời của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Đây là chuyến thăm Triều Tiên đầu tiên của ông Tập sau 7 năm và là lần thứ hai ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Trung Quốc tới quốc gia này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ngày 4/9 năm ngoái. Ảnh: KCNA.

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết chuyến thăm được tiến hành theo lời mời của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cũng xác nhận thông tin trên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh chỉ một ngày trước đó, Triều Tiên công bố một cơ sở mới liên quan đến hoạt động sản xuất vật liệu phục vụ chương trình hạt nhân. Trong chuyến thị sát cơ sở này, nhà lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố sẽ tăng cường nhanh chóng năng lực hạt nhân của nước này.

Theo hãng tin AP, dẫn các ý kiến chuyên gia, động thái trên có thể nhằm củng cố vị thế của Triều Tiên với tư cách quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trước thềm chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Tập kể từ sau các cuộc gặp gần đây với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trò chuyện tại trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên ở Bình Nhưỡng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên, ngày 20/6/2019. Ảnh: CCTV/News1.

Lần gần nhất Chủ tịch Trung Quốc thăm Triều Tiên là vào tháng 6/2019, trong bối cảnh tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên rơi vào bế tắc sau Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội hồi tháng 2 cùng năm không đạt được kết quả.

Chuyến thăm lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc tế tại khu vực Đông Bắc Á tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trong đó có việc Triều Tiên tăng cường hợp tác với một số đối tác, bao gồm cả lĩnh vực quân sự.

Dự kiến, các cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào tình hình Bán đảo Triều Tiên, quan hệ hợp tác kinh tế song phương và các biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Ngoài ra, lập trường của Trung Quốc đối với các vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên cũng được dư luận quốc tế quan tâm. Kết quả chuyến thăm được dự báo có thể tác động tới tình hình Bán đảo Triều Tiên và cục diện an ninh - ngoại giao khu vực Đông Bắc Á.

Thanh Hằng