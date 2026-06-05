Syria tuyên bố bước ngoặt trong hồ sơ vũ khí hóa học

Syria mới đây cho rằng việc phát hiện thêm các vật liệu và đạn dược liên quan đến chương trình vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực làm sáng tỏ toàn bộ quy mô chương trình này, đồng thời thúc đẩy tiến trình truy cứu trách nhiệm và loại bỏ hoàn toàn các tàn dư còn sót lại.

Đại sứ Syria Ibrahim Olabi cho biết, Syria đã phát hiện thêm các vật liệu và đạn dược liên quan đến chương trình vũ khí hóa học thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad. Ảnh: SANA.

Phát biểu tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 4/6, Đại sứ Syria Ibrahim Olabi cho biết, các lực lượng chuyên trách của nước này đã tiếp cận nhiều địa điểm có nguy cơ cao, xử lý an toàn các vật liệu nhạy cảm và phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) trong công tác xác minh.

Theo ông Olabi, việc phát hiện thêm các loại đạn dược và vật liệu chưa từng được khai báo đã cung cấp nguồn chứng cứ quan trọng phục vụ điều tra, góp phần xác định rõ hơn hoạt động của chương trình vũ khí hóa học dưới thời chính quyền cũ. Ông khẳng định Syria quyết tâm khép lại hoàn toàn hồ sơ vũ khí hóa học, nhấn mạnh người dân nước này đã phải gánh chịu hậu quả của loại vũ khí bị cấm trong hơn một thập kỷ xung đột.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh OPCW và Liên hợp quốc thông báo, đã đạt được những tiến triển đáng kể trong quá trình xác định các vật liệu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học trước đây của Syria. Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm Đại diện cấp cao về các vấn đề giải trừ quân bị bà Izumi Nakamitsu đánh giá, đây là một phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ đối với Syria mà còn đối với an ninh quốc tế và các nỗ lực giải trừ quân bị toàn cầu. Theo bà, những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa OPCW và chính phủ Syria đang mang lại tiến triển rõ rệt, trong việc xác định và loại bỏ các tàn dư của chương trình vũ khí hóa học.

Syria quyết tâm khép lại hoàn toàn hồ sơ vũ khí hóa học, cho rằng người dân nước này đã phải gánh chịu hậu quả của loại vũ khí bị cấm trong hơn một thập kỷ xung đột. Ảnh: AFP.

Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của Syria trong việc xác định, bảo đảm an toàn và tiêu hủy toàn bộ vật liệu liên quan đến vũ khí hóa học còn sót lại. Đại diện thường trực Thổ Nhĩ Kỳ tại Liên hợp quốc Ahmet Yildiz nhận định hồ sơ vũ khí hóa học là một trong những di sản nghiêm trọng nhất từ thời chính quyền Assad, đồng thời hoan nghênh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Damascus và OPCW.

Ông Yildiz đánh giá việc phát hiện các loại đạn dược, chất độc và tài liệu chưa từng được khai báo là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu loại bỏ hoàn toàn cơ sở hạ tầng vũ khí hóa học còn lại tại Syria. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý quá trình này vẫn đối mặt nhiều thách thức kỹ thuật và đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục của cộng đồng quốc tế.

Liên hợp quốc, OPCW và các đối tác quốc tế khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Syria nhằm bảo đảm mọi vật liệu liên quan đến chương trình vũ khí hóa học trước đây được xác định, kiểm soát và tiêu hủy theo đúng các quy định của luật pháp quốc tế, hướng tới mục tiêu xây dựng một Syria hoàn toàn không còn vũ khí hóa học.

Thu Uyên