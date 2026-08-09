UAV xâm nhập Bulgaria từ Romania, phát nổ gần trạm nén khí

Ngày 8/8, một máy bay không người lái (UAV) không xác định đã xâm nhập không phận Bulgaria từ phía Romania rồi phát nổ trên một cánh đồng gần biên giới, cách trạm nén khí của đường ống dẫn khí xuyên Balkan khoảng 1 km. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev. Ảnh: AP.

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết, chiếc UAV đã bay vào không phận Bulgaria từ Romania trước khi phát nổ tại một cánh đồng hoa hướng dương, gần cửa khẩu Kardam cũ giữa hai nước, cách khu vực trạm nén khí của đường ống dẫn khí xuyên Balkan khoảng 1.000 m.

Theo ông Radev, lực lượng biên phòng Romania phát hiện tiếng động của UAV, sau đó lực lượng tuần tra biên phòng Bulgaria tại khu vực cũng nghe thấy một tiếng nổ lớn. Vị trí UAV phát nổ nhanh chóng được xác định. Các đơn vị thuộc Cảnh sát Biên phòng, Cảnh sát Quốc gia và Bộ Quốc phòng Bulgaria đã được triển khai tới hiện trường để xác định loại UAV cũng như nguồn gốc của thiết bị.

Hiện ông Radev cho rằng, nguyên nhân có thể liên quan đến kích thước nhỏ và độ cao bay thấp của UAV. Ông Radev cũng cho biết Bulgaria chưa nhận được cảnh báo hoặc thông tin liên quan từ Trung tâm Điều hành Không quân Liên hợp tại Torrejón (CAOC TJ) ở Tây Ban Nha, cơ quan phụ trách giám sát không phận tại khu vực Nam Âu.

Một máy bay không người lái (UAV) không xác định đã xâm nhập không phận Bulgaria từ phía Romania. Ảnh: AA.

Vụ việc xảy ra gần một tuyến hạ tầng năng lượng quan trọng, làm dấy lên những quan ngại mới về an ninh đối với các cơ sở năng lượng và không phận của Bulgaria - thành viên cả NATO và Liên minh châu Âu.

Trong khi cơ quan chức năng Bulgaria tiếp tục điều tra, Ukraine cho biết đang phối hợp với Sofia để làm rõ vụ việc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết, Kyiv đang liên lạc chặt chẽ với phía Bulgaria và xác minh các tình tiết cũng như thông tin kỹ thuật liên quan. Theo ông Tykhyi, Ukraine sẵn sàng hợp tác với Bulgaria để làm rõ vụ việc, đồng thời nhấn mạnh Lực lượng Quốc phòng Ukraine không cố ý đưa bất kỳ phương tiện hay tài sản nào về phía Bulgaria.

Hiện bộ Ngoại giao Bulgaria đã triệu tập Đại sứ Ukraine để trao đổi về vụ việc. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 10/8.

Vụ UAV rơi gần đường ống dẫn khí đang thu hút sự chú ý trong bối cảnh các nước Đông Âu ngày càng quan ngại về nguy cơ các thiết bị bay không người lái liên quan xung đột Nga - Ukraine xâm nhập không phận. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng độc lập xác nhận UAV nói trên xuất phát từ Ukraine hoặc được sử dụng nhằm tấn công Bulgaria.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters.