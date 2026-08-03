F-16 Romania xuất kích sau vụ UAV Nga xâm nhập không phận

Romania đã điều hai tiêm kích F-16 xuất kích khẩn cấp sau khi một máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập không phận nước này trong khoảng 20 phút giữa lúc Moscow tiến hành cuộc tập kích nhằm vào miền Nam Ukraine.

Ba máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Romania bay trên quốc kỳ Romania trong cuộc duyệt binh kỷ niệm Ngày Quốc khánh Romania tại Bucharest vào ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP.

Bộ Quốc phòng Romania vừa cho biết, lực lượng không quân nước này đã điều hai tiêm kích F-16 cất cánh sau khi hệ thống radar phát hiện một UAV của Nga hoạt động gần khu vực biên giới dọc sông Danube với Ukraine. Cảnh báo trên không cũng được ban bố tại hạt Tulcea, khu vực giáp biên giới Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Romania, chiếc UAV sau đó bay vào không phận Romania khoảng 20 phút trước khi quay trở lại lãnh thổ Ukraine và bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Một số mảnh vỡ của UAV đã rơi xuống khu vực nông thôn gần làng Periprava, cách biên giới khoảng 1 km, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại về tài sản.

Đây là lần thứ hai trong cùng ngày Romania phải phát cảnh báo trên không do phát hiện UAV hoạt động gần khu vực biên giới. Trước đó vào buổi sáng 2/8, lực lượng không quân nước này cũng đã theo dõi một thiết bị bay không người lái xuất hiện gần sông Danube.

Các vụ UAV Nga xâm nhập lãnh thổ Romania đã xảy ra nhiều lần kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Cuối tháng 5 vừa qua, một UAV của Nga đã đâm trúng một tòa nhà dân cư tại thành phố Galați, khiến hai người bị thương. Trước tình hình này, Romania đã thông qua đạo luật vào tháng 2/2025 cho phép quân đội bắn hạ các UAV xâm phạm không phận quốc gia.

Là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU), Romania có đường biên giới dài khoảng 600 km với Ukraine, bao gồm khu vực dọc sông Danube và bờ biển Biển Đen. Các vụ xâm nhập thường xảy ra trong quá trình Nga tiến hành các đợt tập kích nhằm vào hạ tầng cảng của Ukraine ở khu vực sông Danube, đặc biệt là quận Izmail thuộc tỉnh Odessa, nằm đối diện lãnh thổ Romania.

Bích Hồng

Nguồn: Kyiv Independent.