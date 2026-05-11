UAV Ukraine liên tục "lạc" sang các nước láng giềng: NATO siết chặt an ninh biên giới.

Trong những ngày gần đây, hàng loạt vụ máy bay không người lái (UAV) của Ukraine rơi xuống lãnh thổ các nước Latvia, Phần Lan và Estonia đã gây ra làn sóng lo ngại về an ninh. Trước tình hình căng thẳng, các quốc gia Baltic đang yêu cầu Kyiv có biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn để tránh những rủi ro ngoài ý muốn.

UAV của Ukraine xâm phạm không phận, các nước NATO siết chặt an ninh biên giới. Ảnh: Times Now.

Trong vụ việc mới nhất, ngày 10/5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds tuyên bố, ông sẽ từ chức để nhận trách nhiệm về lỗ hổng phòng không và ngăn chặn các tranh chấp chính trị làm suy yếu lòng tin vào Lực lượng vũ trang sau khi UAV xâm nhập không phận và gây cháy kho dầu nước này. Thủ tướng Latvia thừa nhận đã xảy ra sự cố nghiêm trọng và hệ thống phòng không chưa được triển khai đủ nhanh để đối phó với mối đe dọa từ UAV, đồng thời đã yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Sprūds từ chức. Quyết định yêu cầu ông Sprūds từ chức không chỉ xuất phát từ cách xử lý vụ xâm nhập UAV gần đây, mà còn từ những lo ngại sâu sắc hơn về toàn bộ lĩnh vực quốc phòng.

Trước mối đe dọa từ UAV ngày càng gia tăng, Latvia và Litva đã kêu gọi NATO tăng cường năng lực phòng không tại khu vực. Các nước Baltic nhấn mạnh, một loạt vụ việc liên quan đến UAV xảy ra trong khu vực thời gian gần đây đã phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng không, do đó cần có sự hỗ trợ cụ thể và khẩn cấp từ NATO để bảo vệ không phận chung.

Các nước Baltic cảnh báo, nếu không hành động kịp thời, an ninh khu vực sẽ tiếp tục suy yếu, đặc biệt trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds phải từ chức để nhận trách nhiệm về lỗ hổng phòng không. Ảnh: Reuters.

Chỉ hai ngày sau, Phần Lan cũng ghi nhận hai thiết bị bay không người lái rơi gần khu vực Vịnh Phần Lan. Thủ tướng Petteri Orpo đã phát đi thông điệp cứng rắn, khẳng định việc vi phạm không phận liên tục là “không thể chấp nhận được”, bất kể lý do kỹ thuật hay chiến sự.

Estonia cũng đã yêu cầu Ukraine siết kiểm soát UAV sau loạt sự cố “bay lạc”. Giới chức Estonia cho rằng, Ukraine cần tăng cường năng lực kiểm soát các UAV của mình để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh khu vực. Estonia cũng đang thúc đẩy yêu cầu Ukraine tích hợp cơ chế tự hủy trên mọi thiết bị bay để tiêu diệt mục tiêu ngay khi chúng đi chệch quỹ đạo dự kiến.

Giải thích về các sự cố này, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho biết các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy hệ thống tác chiến điện tử (EW) của Nga đã can thiệp mạnh mẽ vào hệ thống định vị của UAV. Phía Ukraine cáo buộc Nga cố tình làm chệch hướng các thiết bị này sang không phận NATO, nhằm gây chia rẽ liên minh và tạo tâm lý bất an.

Để xoa dịu tình hình, Kyiv đã đề xuất cử chuyên gia sang hỗ trợ các nước Baltic tăng cường khả năng nhận diện và xử lý UAV từ xa.

Hiện nay, các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Ukraine và các nước láng giềng vẫn đang diễn ra nhằm thiết lập một “hành lang an toàn” cho các hoạt động bay trong khu vực chiến sự.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Kyivindependent, Anadolu