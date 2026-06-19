UAV Ukraina tấn công Moscow, làm gián đoạn hoạt động hàng không tại thủ đô Nga

Ukraine vừa mở đợt tấn công UAV quy mô lớn nhằm vào Moscow, đánh trúng một nhà máy lọc dầu và làm gián đoạn hoạt động hàng không tại thủ đô Nga. Đây là đợt tấn công quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột bùng nổ cách đây 4 năm, nhắm vào thủ đô Moscow và nhiều vùng lãnh thổ của Nga.

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Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin. Ảnh President of Russia.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin ngày 18/6 cho biết, hệ thống phòng không Nga đã phá hủy gần 200 UAV của Ukraine khi chúng tiếp cận thủ đô nhưng một số chiếc đã tấn công nhà máy lọc dầu chính của thành phố lần thứ hai trong tuần này. Chính quyền Moscow báo cáo tổng cộng 17 người bị thương.

Cuộc tập kích đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng thủ đô. Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết bốn sân bay lớn gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky đã tạm thời hạn chế tiếp nhận và điều phối chuyến bay nhằm bảo đảm an toàn. Các hãng hàng không buộc phải điều chỉnh lịch trình khai thác.

Tại sân bay Sheremetyevo, hành khách được sơ tán tới các khu vực an toàn trong thời gian áp dụng biện pháp hạn chế. Sau đó, sân bay thông báo các hạn chế đối với không phận đã được dỡ bỏ và hoạt động dần trở lại bình thường.

Đáng chú ý, vụ tập kích vào vùng Moscow diễn ra chỉ một ngày sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhắm trúng chiếc xe buýt chở trẻ em Belarus tại vùng Bryansk của Nga, khiến một phụ nữ thiệt mạng và 7 người khác bị thương, trong đó có 5 trẻ em.

UAV Ukraina tấn công nhà máy lọc dầu và làm gián đoạn hoạt động hàng không tại thủ đô Nga, ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Ngay lập tức, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành đòn trả đũa bằng vũ khí chính xác cao phóng từ trên không, trên đất liền và UAV tấn công tầm xa vào các cơ sở năng lượng, nhiên liệu hỗ trợ cho quân đội Ukraine. Phía Nga cho biết cuộc tấn công đáp trả đã nhằm vào một kho nhiên liệu gần Boryspil-2 ở vùng Kyiv và nhà máy lọc dầu Zaturyno tại vùng Poltava.

Được biết, nhà máy lọc dầu Moscow được xem là một trong những cơ sở lọc hóa dầu quan trọng nhất của Nga, cung cấp phần lớn nhiên liệu cho khu vực thủ đô cũng như nhiên liệu hàng không cho các sân bay lớn của thủ đô.

Thanh Giang