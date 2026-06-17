Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Ngành Xây dựng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, chủ động kiến tạo không gian phát triển

Chiều 17/6, làm việc với Sở Xây dựng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu ngành xây dựng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động kiến tạo không gian phát triển; tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, hạ tầng, đầu tư, vật liệu xây dựng và bất động sản, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái với Sở Xây dựng.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự buổi làm việc.

Dự buổi làm việc có đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trịnh Huy Triều, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh.

Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, nâng cao hiệu lực quản lý

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, sau khi hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông - Vận tải, đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy với 10 phòng chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp, thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực xây dựng và giao thông - vận tải.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng trình bày báo cáo tại buổi làm việc.

Bám sát các chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về thực hiện các nghị quyết chiến lược, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, nổi bật là công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số với tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến đạt 99,96%; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 15 quyết định phân cấp, ủy quyền trên nhiều lĩnh vực, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 11% trong năm 2026, ngành xây dựng xây dựng kịch bản tăng trưởng từ 8,2% trở lên, với tổng giá trị tăng thêm khoảng 3.940 tỷ đồng. Sở đã tập trung thúc đẩy đầu tư xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án ngoài ngân sách và các dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, tổng kế hoạch vốn năm 2026 được giao là 923,5 tỷ đồng cho 13 dự án, đến nay đã giải ngân 207,2 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Đối với các dự án chậm tiến độ, Sở đã trực tiếp làm việc với địa phương để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đồng thời kiên quyết xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, điều chuyển khối lượng thi công nhằm bảo đảm tiến độ.

Công tác xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 18 dự án được UBND tỉnh giao chủ trì xử lý, Sở đã hoàn thành tháo gỡ 10 dự án và đang tập trung giải quyết 8 dự án còn lại, phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/8/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc đều đánh giá cao kết quả mà Sở Xây dựng đạt được. Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là nguồn cung vật liệu xây dựng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; hạ tầng thoát nước tại một số khu vực đô thị vẫn còn xảy ra ngập úng khi mưa lớn. Trong lĩnh vực giao thông nguồn lực bảo trì các tuyến quốc lộ được phân cấp về địa phương còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý trật tự xây dựng ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu...

Phát triển hạ tầng đồng bộ, mở rộng không gian phát triển của tỉnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất. Dù khối lượng công việc lớn nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế của ngành và nêu rõ: Những tồn tại trên xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, đòi hỏi ngành xây dựng phải nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá đúng thực trạng để có giải pháp khắc phục căn cơ trong thời gian tới.

Nhấn mạnh mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc của Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái yêu cầu Ban Giám đốc Sở Xây dựng đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực dự báo, chủ động đề xuất cơ chế, chính sách và phát huy vai trò kiến tạo phát triển, dẫn dắt quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, trình độ, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm như đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở, bất động sản và giao thông.

Đối với công tác quy hoạch, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao chất lượng quy hoạch phát triển đô thị và không gian phát triển theo hướng có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ, hiện đại và có tính liên kết vùng cao. Trước mắt, tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về phát triển hạ tầng giao thông, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh ngành xây dựng phải chủ động tham mưu phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển logistics, tăng cường liên kết vùng, giảm chi phí vận tải và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời tăng cường quản lý vận tải, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.

Cùng với đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp xử lý, kiên quyết không để lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản công và cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các công trình, dự án trọng điểm có tính kết nối, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng, yêu cầu chủ động rà soát, đánh giá nguồn cung, tham mưu giải pháp bảo đảm ổn định thị trường phục vụ các dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Đại biểu dự buổi làm việc.

Về thị trường bất động sản, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải xây dựng thị trường phát triển lành mạnh, công khai, minh bạch. Cùng với đó, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; xây dựng, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan và đội ngũ cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái bày tỏ tin tưởng với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 và những năm tiếp theo, đóng góp quan trọng vào mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Minh Hiếu