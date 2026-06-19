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Mỹ rà soát việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu

Minh Phương
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(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết, Washington sẽ tiến hành đánh giá lại việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời yêu cầu các đồng minh NATO tăng cường chia sẻ trách nhiệm quốc phòng.

Mỹ rà soát việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa cho biết, Washington sẽ tiến hành đánh giá lại việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu trong vòng 6 tháng tới, đồng thời yêu cầu các đồng minh NATO tăng cường chia sẻ trách nhiệm quốc phòng.

Mỹ rà soát việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: The American Legion

Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO ở Brussels (Bỉ), ngày 18/6, ông Hegseth cho biết cuộc rà soát nhằm thúc đẩy vai trò lớn hơn của các nước châu Âu trong bảo vệ an ninh lục địa, phù hợp với định hướng xây dựng một “NATO 3.0”. Theo đó, châu Âu và Canada cần đảm nhận nhiều hơn trách nhiệm phòng thủ thay vì phụ thuộc vào năng lực quân sự của Mỹ.

Ông Hegseth cũng chỉ trích một số đồng minh châu Âu áp đặt hạn chế đối với hoạt động của lực lượng Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, cho rằng điều này ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận căn cứ, quyền quá cảnh và triển khai quân sự của Washington.

Tuyên bố được đưa ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng tới, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép yêu cầu các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Ông Hegseth cho biết, khoản đóng góp của Mỹ cho ngân sách hoạt động NATO, dự kiến khoảng 790 triệu USD năm 2026, sẽ phụ thuộc vào mức độ thực hiện các cam kết của đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định, Washington vẫn duy trì cam kết với NATO, đồng thời cho biết Mỹ dự kiến đầu tư khoảng 1.500 tỷ USD cho quốc phòng vào năm 2027. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các đồng minh cần tăng đầu tư để củng cố năng lực phòng thủ chung.

Mỹ rà soát việc bố trí lực lượng quân sự tại châu Âu

Binh lính NATO tham gia cuộc tập trận “Steadfast Dart 2025” của NATO tại trường bắn Smardan, gần Galati, Romania, ngày 19/2/2025. Ảnh: Reuters

Về phía NATO, Tổng thư ký Mark Rutte cho rằng, việc Mỹ tiến hành rà soát bố trí lực lượng là bước đi thận trọng và cần thiết. Ông nhấn mạnh, các đồng minh châu Âu và Canada đã tăng chi tiêu quốc phòng đáng kể trong những năm gần đây, với mức tăng hơn 90 tỷ USD trong năm 2025, tương đương gần 20% so với năm trước. Theo ông Rutte, NATO đang đẩy nhanh quá trình điều chỉnh mô hình lực lượng nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và phân bổ trách nhiệm giữa các thành viên. Các nội dung này dự kiến sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.

Minh Phương

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Từ khóa:

#Hội nghị thượng đỉnh NATO #Châu Âu #Quân sự #Bộ trưởng quốc phòng mỹ #Washington #rà soát

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