Mỹ thúc đẩy đàm phán với Iran, kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn trên các mặt trận

Chính quyền Mỹ tiếp tục bảo vệ bản ghi nhớ (MOU) vừa ký với Iran, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện ngừng bắn toàn diện và tạo điều kiện cho tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận lâu dài nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng thông điệp lên mạng xã hội . Ảnh: Nhà trắng.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội ngày 18/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Washington cam kết thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông cho biết Mỹ mong muốn tất cả các bên tiếp tục tuân thủ các cam kết đã đạt được, đồng thời bày tỏ kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn hoàn toàn trên các mặt trận liên quan, bao gồm Israel, Liban và lực lượng Hezbollah.

Theo Tổng thống Trump, việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ đã mở ra cơ hội để các bên quay trở lại bàn đàm phán, giải quyết những bất đồng còn tồn tại thông qua đối thoại. Văn kiện này thiết lập khuôn khổ đàm phán kéo dài 60 ngày và được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một thỏa thuận toàn diện hơn về các vấn đề an ninh, hạt nhân và ổn định khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng họp báo Brady của Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 18/6/2026. Ảnh AFP.

Phát biểu tại Nhà Trắng cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng bảo vệ thỏa thuận, cho rằng đây là cơ hội quan trọng để giảm căng thẳng tại Trung Đông. Ông cho biết Washington đang chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo tại Thụy Sĩ nhằm thúc đẩy các cuộc thương lượng với Tehran.

Theo ông Vance, hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đang từng bước được khôi phục, trong khi việc vận chuyển dầu mỏ đã nối lại sau thời gian gián đoạn. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng xác nhận các biện pháp hạn chế liên quan đến Iran đã được dỡ bỏ. Phó Tổng thống Mỹ tái khẳng định lập trường của Washington rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ các chỉ trích cho rằng thỏa thuận hiện nay gây bất lợi cho lợi ích của Mỹ. Ông cho biết Quốc hội sẽ sớm được thông báo về các nội dung chi tiết của văn kiện.

Liên quan đến những phản ứng từ Israel, ông Vance khẳng định Mỹ tiếp tục duy trì cam kết đối với an ninh của đồng minh này. Theo ông, phần lớn các hệ thống phòng thủ hỗ trợ Israel trong thời gian qua được cung cấp bởi Mỹ và tài trợ từ ngân sách của Washington.

Tuy nhiên, thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn vấp phải sự hoài nghi từ một số nghị sĩ Mỹ và giới chức Israel. Các ý kiến chỉ trích cho rằng văn kiện hiện tại chưa giải quyết đầy đủ những quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, đồng thời để ngỏ nhiều vấn đề quan trọng cần tiếp tục đàm phán.

Giới quan sát nhận định giai đoạn thương lượng kéo dài 60 ngày tới sẽ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng đạt được một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran, cũng như triển vọng hạ nhiệt căng thẳng và thúc đẩy ổn định lâu dài tại Trung Đông.

Thanh Hằng