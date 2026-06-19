Cuba thông qua gói cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng

Tại phiên họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cuba ngày 18/6 đã thông qua gói cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng gồm 176 biện pháp, nhằm điều chỉnh mô hình phát triển trong bối cảnh đất nước đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế và các lệnh trừng phạt kéo dài của Mỹ.

Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz. Ảnh: CiberCuba

Gói cải cách bao gồm nhiều thay đổi quan trọng như cho phép thành lập các ngân hàng tư nhân, trung tâm hối đoái tư nhân, mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân và điều chỉnh hệ thống trợ cấp của nhà nước. Các biện pháp cũng mở đường cho phát triển bất động sản tư nhân, tăng cường mô hình liên doanh giữa doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Phát biểu tại kỳ họp, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz cho biết, các đề xuất cải cách được tổ chức thành 23 trụ cột chiến lược, nhằm ứng phó với tình hình mà chính phủ nước này đánh giá là khó khăn nhất kể từ “Thời kỳ Đặc biệt” những năm 1990. Ông Marrero cho rằng, các biện pháp mới thừa nhận vai trò của thị trường như một công cụ giúp phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn, song khẳng định việc điều chỉnh mô hình kinh tế vẫn phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa của Cuba. Theo ông, mục tiêu cốt lõi của cải cách là nâng cao hiệu quả nền kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.

Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh, những thay đổi trên nhằm giúp đất nước tiếp tục quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh chịu sức ép từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Ông khẳng định, Cuba không từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, mà đang tìm cách thích ứng với những thách thức mới.

Cuba thông qua gói cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng. Ảnh: CiberCuba

Theo kế hoạch, Cuba cũng có thể cho phép chuyển nhượng một số tài sản nhà nước cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, bao gồm người Cuba đang sinh sống ở nước ngoài. Đây được xem là bước điều chỉnh đáng kể tại quốc gia mà nhà nước lâu nay giữ vai trò chủ đạo trong quản lý đất đai và các lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, chính phủ Cuba chưa công bố chi tiết về lộ trình và cơ chế triển khai các biện pháp mới.

Giới quan sát nhận định, các cải cách này có thể đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách kinh tế của Cuba kể từ sau cuộc cách mạng năm 1959, trong bối cảnh quốc đảo Caribe đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế, thiếu nguồn lực và các hạn chế từ lệnh cấm vận của Mỹ.

Minh Phương