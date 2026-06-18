Cơ quan Khí tượng Australia cảnh báo hiện tượng “siêu El Niño” với tác động toàn cầu

Cơ quan Khí tượng Australia vừa cảnh báo hiện tượng El Niño đã hình thành rõ rệt trên khu vực Thái Bình Dương nhiệt đới và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong những tháng tới, thậm chí phát triển thành một đợt “siêu El Niño”, với tác động lan rộng trên phạm vi toàn cầu.

Cơ quan Khí tượng Australia cảnh báo hiện tượng “siêu El Niño”. Ảnh: Geotv.

Các chuyên gia khí tượng Australia cảnh báo, hiện tượng nóng lên toàn cầu do các hoạt động của con người có thể làm gia tăng mức độ nghiêm trọng của El Niño năm nay. Theo đó, El Niño 2026 có thể trở thành một trong những sự kiện khí hậu mạnh nhất kể từ năm 1950, với ảnh hưởng dự kiến đạt đỉnh vào nửa cuối năm nay.

Khi nhiệt độ trung bình của Trái Đất đang ở mức cao kỷ lục, một số chuyên gia không loại trừ khả năng El Niño sẽ phát triển thành “siêu El Niño” - hiện tượng hiếm gặp nhưng có sức tàn phá lớn. Hiện tượng này được dự báo sẽ làm thay đổi đáng kể các mô hình thời tiết trên toàn thế giới, khiến nhiều khu vực tại châu Mỹ phải đối mặt với mưa lớn và nguy cơ lũ lụt gia tăng, trong khi phần lớn châu Á và khu vực Thái Bình Dương có thể trải qua thời tiết nóng hơn, khô hạn kéo dài và thiếu hụt nguồn nước.

Các nhà khoa học cũng cảnh báo những biến động khí hậu này có thể gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Nhiệt độ tăng cao cùng lượng mưa suy giảm được dự báo sẽ ảnh hưởng đến năng suất của nhiều loại cây lương thực chủ chốt. Điều này có nguy cơ làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực quốc tế, đồng thời tạo áp lực tăng giá đối với các mặt hàng nông sản trên thị trường thế giới.

Hiện tượng “siêu El Niño” có thể gây tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp toàn cầu. Ảnh: Tim Glass.

Giới chuyên gia nhận định những tháng cuối năm 2026 sẽ là giai đoạn then chốt để đánh giá mức độ ảnh hưởng thực tế của El Niño. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ các hiện tượng thời tiết cực đoan, nhiều quốc gia được khuyến cáo cần sớm triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu rủi ro đối với sản xuất nông nghiệp, nguồn nước và an ninh lương thực trong thời gian tới.

Ngọc Liên