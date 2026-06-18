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Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Minh Hiếu
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 đã được tổ chức để cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Sáng 18/6, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 8 đã được tổ chức để cho ý kiến và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thông qua các nội dung trình tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất và biểu quyết thông qua các nội dung trình tại hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan tham mưu và sự thống nhất cao của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Đại biểu dự hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sửa đổi phải bảo đảm bám sát các quy định của Trung ương, phù hợp với mô hình tổ chức mới, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo trong toàn Đảng bộ tỉnh. Giao Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện nội dung tờ trình để ký ban hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Đại biểu dự hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc

Đại biểu dự hội nghị.

Về nội dung phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành chức năng hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm việc quyết toán tuân thủ đúng quy định của pháp luật, phản ánh trung thực, đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách của tỉnh.

Minh Hiếu

Từ khóa:

#Chủ tịch UBND tỉnh #Đảng bộ #Bí thư #Lê Đức Thái #Trịnh Tuấn Sinh #ĐBQH #MTTQ #Trung ương đảng #Quyết toán #thu ngân sách Nhà nước

Chủ đề Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái

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