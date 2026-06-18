Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Theo Nghị định 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân loại đơn vị hành chính, xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III; phường, đặc khu được phân thành bốn loại: loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Việc phân loại đơn vị hành chính nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính; mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính, làm cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.