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Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

NM (Nguồn: UBND tỉnh)
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(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 1760/QĐ-UBND về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Theo đó, 166 xã, phường thuộc tỉnh Thanh Hóa được phân loại như sau:

Đơn vị hành chính loại I: 35 xã, phường.

Đơn vị hành chính loại II: 88 xã, phường.

Đơn vị hành chính loại III: 43 xã.

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thanh Hóa

Theo Nghị định 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phân loại đơn vị hành chính, xã được phân thành ba loại: loại I, loại II và loại III; phường, đặc khu được phân thành bốn loại: loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III.

Việc phân loại đơn vị hành chính nhằm đánh giá quy mô, trình độ phát triển của đơn vị hành chính; mức độ đáp ứng của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương trên địa bàn đơn vị hành chính, làm cơ sở để hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức bộ máy, xác định biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức của chính quyền địa phương phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)

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