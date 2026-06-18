Khẩn trương khắc phục những tồn tại trong lắp đặt, vận hành cân tải trọng tại các mỏ đá

Sáng 18/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tiến hành khảo sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng trong hoạt động vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Thiệu Tiến.

Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh kiểm tra tại mỏ đá trên địa bàn xã Thiệu Tiến.

Đoàn khảo sát do Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải làm trưởng đoàn.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế việc chấp hành quy định về cân tải trọng, lưu trữ, báo cáo dữ liệu cân tải trọng và các quy định khác về tải trọng trong hoạt động vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá khu vực núi Là của Công ty cổ phần Công nghệ môi trường Khánh Lộc; mỏ đá khu vực núi Mấu của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại tổng hợp Hoàng Sơn; mỏ đá khu vực núi Vạc của Công ty cổ phần Xây dựng và Khai thác Trường Sơn. Đây là 3 công ty có hoạt động khai thác đá xây dựng thông thường tại xã Thiệu Tiến.

Theo đánh giá ban đầu, các công ty đều đã thực hiện việc lắp đặt camera giám sát và cân tải trọng. Tuy nhiên, quá trình hoạt động và lưu trữ dữ liệu cân vẫn còn một số vấn đề cần chấn chỉnh, làm rõ.

Lãnh đạo UBND xã Thiệu Tiến báo cáo tại buổi làm việc với đoàn giám sát.

Đối với hoạt động vận chuyển, UBND xã Thiệu Tiến cho biết, qua kiểm tra, khảo sát, các phương tiện từ các mỏ đá chủ yếu đấu nối vào tuyến ĐT.506B và ĐT.507 tại Km4+700, Km7+420 và Km8+050 (nằm bên phải tuyến). Đây là những nút thắt cổ chai, thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông do xe tải gây cản trở tầm nhìn và xung đột với các phương tiện dân sinh.

Ngoài ra, tình trạng xe vận chuyển làm rơi vãi đá dăm, đất cát và bụi... đã ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe và sinh hoạt của khu dân cư dọc tuyến đường, làm phát sinh đơn thư phản ánh.

Làm việc với đoàn giám sát, UBND xã Thiệu Tiến đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường lập đoàn thanh tra tiến hành kiểm tra đột xuất, toàn diện công suất thực tế và khối lượng khai thác của 3 mỏ đá trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ khối lượng, công suất khai thác của các điểm mỏ; kiên quyết yêu cầu các chủ mỏ phải lắp đặt, hiệu chuẩn và kết nối dữ liệu của hệ thống cân tải trọng và camera giám sát tại cửa mỏ với trung tâm điều hành của tỉnh.

Trường hợp doanh nghiệp chây ì, không đáp ứng đủ điều kiện theo giấy phép đầu tư, địa phương đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định tạm dừng hoạt động khai thác cho đến khi khắc phục xong.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi làm việc.

Xã cũng đề nghị Công an tỉnh xem xét lập chốt kiểm tra hoặc tăng cường các tổ tuần tra, kiểm soát lưu động, áp dụng chế tài xử phạt hành chính ở mức khung cao nhất đối với các hành vi cơi nới thành thùng, chở quá tải trọng, không phủ bạt che chắn làm rơi vãi vật liệu trong quá trình vận chuyển.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải phát biểu tại buổi khảo sát.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Hải ghi nhận kết quả cũng như những tồn tại, bất cập trong việc chấp hành quy định về kiểm soát tải trọng trong hoạt động vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Thiệu Tiến.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương khắc phục những tồn tại trong việc lắp đặt cũng như vận hành cân tải trọng.

UBND xã Thiệu Tiến tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc kiểm soát tải trọng tại các mỏ.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của xã và doanh nghiệp, đoàn giám sát tổng hợp và chuyển các ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Hữu Đại