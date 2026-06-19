Phiến quân liên kết Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay và căn cứ không quân Niger

Chi nhánh của mạng lưới Al Qaeda tại Tây Phi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào sân bay và căn cứ không quân ở thủ đô Niamey của Niger sáng sớm ngày 18/6. Trước đó, chính phủ Niger cho biết vụ việc khiến 11 thành viên lực lượng an ninh và 2 dân thường thiệt mạng, cho thấy tình trạng bất ổn kéo dài tại khu vực Sahel.

Phiến quân liên kết Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay và căn cứ không quân Niger. Ảnh: AFP.

Theo thông báo của Chính phủ Niger, lực lượng chức năng đã đẩy lùi cuộc tấn công, tiêu diệt 22 tay súng, bắt giữ khoảng 20 đối tượng và thu giữ nhiều vũ khí.

Các nhân chứng cho biết cuộc tấn công bắt đầu vào sáng sớm 18/6 và kéo dài hơn hai giờ. Đây là lần thứ hai trong năm nay khu phức hợp sân bay Niamey trở thành mục tiêu của các nhóm vũ trang. Trước đó, vào tháng 1, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại vùng Sahel (ISSP) cũng đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào địa điểm này.

Trong tuyên bố được đăng tải qua kênh truyền thông Az-Zallaqa Foundation, Nhóm Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) - nhóm phiến quân có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất. Nhóm này hiện hoạt động tại nhiều quốc gia khu vực Sahel, bao gồm Niger, Mali và Burkina Faso. Tháng 4 vừa qua, JNIM đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công quy mô lớn tại Mali, trong đó có vụ tập kích sân bay ở thủ đô Bamako.

Các chiến binh thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan có liên hệ với Al Qaeda. Ảnh: Reuters.

Giới phân tích nhận định vụ việc phản ánh tình trạng bất ổn an ninh ngày càng nghiêm trọng tại khu vực Sahel, nơi đang chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa nhóm phiến quân có liên kết với tổ chức khủng bố Al-Qaeda (JNIM) và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại vùng Sahel (ISSP). Theo dữ liệu của tổ chức giám sát xung đột ACLED, hai nhóm này đã giao tranh hàng trăm lần kể từ năm 2019, khiến hơn 2.100 người thiệt mạng.

Ông Heni Nsaibia, chuyên gia phân tích cấp cao về Tây Phi của ACLED, cho rằng việc cả JNIM và ISSP đồng thời mở rộng hoạt động đang làm gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu mang ý nghĩa chiến lược và biểu tượng trong khu vực.

Sau vụ tấn công, chính phủ Niger khẳng định tình hình tại thủ đô Niamey đã được kiểm soát, trong khi Cơ quan Hàng không Dân dụng Niger cho biết các hoạt động tại sân bay đã trở lại bình thường.

Thanh Vân