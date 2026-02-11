Nga nâng cấp UAV Shahed, thử nghiệm gắn tên lửa đối không trong xung đột Ukraine

Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine tiếp tục leo thang trên không, Nga đang thử nghiệm việc nâng cấp máy bay không người lái cảm tử Shahed bằng cách trang bị tên lửa đối không, động thái được đánh giá có thể làm thay đổi đáng kể cán cân tác chiến và đặt ra thách thức mới đối với hệ thống phòng không của Ukraine.

Các lực lượng Nga đã sử dụng máy bay không người lái dựa trên thiết kế Shahed, do Iran thiết kế, để tấn công Ukraine. Ảnh: AFP.

Theo các nguồn tin quân sự, Moskva hiện đang thử nghiệm các UAV Shahed được cải tiến, không chỉ dùng để tấn công mục tiêu mặt đất mà còn có khả năng đe dọa máy bay và UAV đánh chặn của Ukraine trong trường hợp bị truy đuổi. Đây được xem là bước chuyển lớn trong cách Nga sử dụng UAV trên chiến trường.

Trong thời gian qua, Nga đã gia tăng mạnh các đợt tấn công bằng UAV cảm tử nhằm vào hạ tầng năng lượng then chốt của Ukraine, đồng thời tìm cách gây quá tải cho hệ thống phòng không nước này, nhất là trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt.

Các báo cáo cho biết Nga đã bắt đầu triển khai phiên bản Shahed-136 do Iran sản xuất, được lắp tên lửa hồng ngoại R-60 từ thời Liên Xô. Đáng chú ý, tên lửa này không được gắn hướng về phía trước như các cấu hình trước, mà quay về phía sau, cho phép UAV phản kích các mục tiêu trên không đang truy đuổi.

Hình minh họa máy bay không người lái Shahed-136. Ảnh: Naeblys.

Giới phân tích nhận định, thiết kế mới nhằm tăng khả năng tự vệ cho UAV Shahed, giúp chúng có thể đối phó với máy bay chiến đấu, trực thăng hoặc UAV đánh chặn của Ukraine. Trước đó, các phiên bản cải tiến từng mang tên lửa hướng về phía trước, chủ yếu để đe dọa trực thăng và máy bay chiến thuật.

Nếu được triển khai trên diện rộng, nâng cấp này có thể làm thay đổi cục diện đối phó UAV trên chiến trường. Từ một vũ khí tấn công mặt đất đơn thuần, Shahed có thể kiêm nhiệm vai trò phương tiện đánh chặn trên không mang tính ứng biến, đặt ra thách thức mới đối với không quân Ukraine.

Theo các chuyên gia, hệ thống này không cần đạt độ chính xác cao để phát huy tác dụng. Chỉ riêng nguy cơ bị tên lửa tấn công cũng đủ buộc phi công Ukraine phải giữ khoảng cách an toàn, qua đó làm tăng khả năng UAV Shahed tiếp cận và đánh trúng mục tiêu.

Trong bối cảnh Nga tiếp tục điều chỉnh các loại vũ khí chi phí thấp bằng những cải tiến đơn giản, lực lượng phòng không Ukraine được cho là đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn, buộc phải thích ứng chiến thuật trong một cuộc xung đột ngày càng phụ thuộc vào UAV.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.