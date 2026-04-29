UAE rút khỏi OPEC - Gián đoạn lớn với liên minh dầu mỏ toàn cầu

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ngày 28/4 tuyên bố sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) từ ngày 1/5, một động thái gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu và làm gia tăng rạn nứt trong nội bộ các nước sản xuất dầu lớn.

UAE - một trong những nhà sản xuất dầu lớn nhất của OPEC - sẽ chính thức rút khỏi tổ chức này và OPEC+ từ ngày 1/5. Quyết định được cho là giáng một đòn mạnh vào tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng chưa từng có do xung đột Iran, đồng thời làm gia tăng rạn nứt với Saudi Arabia - quốc gia giữ vai trò dẫn dắt trong khối.

Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Mohamed al-Mazrouei cho biết quyết định được đưa ra sau khi xem xét toàn diện chiến lược năng lượng quốc gia. Ông khẳng định UAE chưa tham vấn bất kỳ quốc gia nào trước khi đưa ra động thái này.

Ông Mazrouei nói: “Đây là quyết định chính sách, được thực hiện sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các định hướng hiện tại và tương lai liên quan đến sản lượng”, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục gia tăng.

Theo giới quan sát, việc UAE rời OPEC có thể giúp quốc gia này linh hoạt hơn trong việc tăng sản lượng khai thác, đặc biệt trong bối cảnh xuất khẩu dầu qua Vịnh đang bị gián đoạn do căng thẳng tại Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu.

Ngay sau thông báo, giá dầu quốc tế có biến động nhẹ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng UAE cho rằng tác động thị trường ngắn hạn sẽ không lớn do các hạn chế vận chuyển hiện nay.

Trên thực tế, sản lượng của OPEC+ đã giảm từ khoảng 48% xuống 44% sản lượng dầu toàn cầu trong tháng 3, và được dự báo tiếp tục suy giảm khi UAE rời khối - quốc gia sản xuất lớn thứ tư của OPEC.

Một số chuyên gia cho rằng quyết định này phản ánh xu hướng nới lỏng ràng buộc trong nội bộ OPEC, trong bối cảnh các nước thành viên có chiến lược năng lượng ngày càng khác biệt. UAE được đánh giá là một trong số ít quốc gia, bên cạnh Saudi Arabia, có năng lực mở rộng nhanh sản lượng khai thác.

Về mặt địa chính trị, động thái của UAE cũng được xem là dấu hiệu gia tăng khác biệt với Saudi Arabia, bất chấp việc hai nước từng là đồng minh quan trọng trong nhiều thập kỷ.

Các quan hệ song phương giữa Abu Dhabi và Riyadh được cho là đã trở nên căng thẳng hơn trong những năm gần đây liên quan đến chính sách dầu mỏ, cạnh tranh kinh tế và ảnh hưởng khu vực.

Dù vậy, Bộ trưởng Năng lượng UAE bác bỏ cho rằng quyết định rút khỏi OPEC xuất phát từ tranh chấp với Saudi Arabia, đồng thời khẳng định hai bên vẫn duy trì quan hệ hợp tác lâu dài.

Trong khi đó, giới phân tích nhận định việc UAE rời OPEC có thể tạo điều kiện để quốc gia này gia tăng thị phần dầu mỏ toàn cầu khi điều kiện địa chính trị ổn định trở lại, đồng thời đặt ra thách thức đối với vai trò điều tiết thị trường của Saudi Arabia.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, AP