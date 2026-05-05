UAE đánh chặn tên lửa và UAV của Iran, hàng không gián đoạn diện rộng

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tối 4/5 cho biết đã kích hoạt hệ thống phòng không để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV), trong khi lực lượng cứu hỏa khẩn trương khống chế đám cháy tại một khu công nghiệp dầu khí trọng điểm ở Fujairah.

UAE đóng cửa không phận khi hệ thống phòng không đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái. Ảnh: AFP.

Theo Bộ Ngoại giao UAE, các cuộc tấn công được xác định có nguồn gốc từ Iran, đánh dấu một “sự leo thang nghiêm trọng” và đặt ra mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia. Abu Dhabi nhấn mạnh bảo lưu “quyền đáp trả đầy đủ và hợp pháp”.

Diễn biến an ninh căng thẳng đã gây gián đoạn diện rộng đối với hoạt động hàng không. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy nhiều chuyến bay tới UAE phải chuyển hướng sang Muscat (Oman), trong khi các máy bay khác bay vòng trên không phận Ả Rập Xê Út. Một số các sân bay trong nước thông báo tạm thời đóng cửa.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao phủ nhận kế hoạch tấn công UAE. Trước đó, Bộ Quốc phòng UAE cho biết đã đánh chặn ba tên lửa trên vùng biển thuộc chủ quyền và một quả khác rơi xuống biển.

Các cuộc tấn công đã phá vỡ giai đoạn tương đối yên ả kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Pakistan làm trung gian giữa Mỹ và Iran có hiệu lực từ ngày 8/4, sau hơn một tháng giao tranh căng thẳng tại khu vực vùng Vịnh.

Tại Fujairah, lực lượng phòng vệ dân sự được triển khai ngay lập tức để kiểm soát hỏa hoạn tại Khu Công nghiệp Dầu khí. Giới chức địa phương cho biết ba công dân Ấn Độ bị thương nhẹ và đã được đưa đi cấp cứu.

Đến tối cùng ngày, hệ thống phòng không UAE vẫn tiếp tục đánh chặn các mối đe dọa mới. Cơ quan chức năng cũng phát cảnh báo qua điện thoại tại Dubai và Abu Dhabi về nguy cơ tấn công bằng tên lửa.

Cảng Fujairah, nằm ở bờ biển phía đông của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), cách thủ đô Abu Dhabi khoảng 180 km. Ảnh: Logistics.

Fujairah là mắt xích quan trọng trong chuỗi xuất khẩu dầu của UAE, nằm ở điểm cuối tuyến đường ống dẫn dầu từ Abu Dhabi ra vịnh Oman, cho phép vận chuyển dầu bỏ qua eo biển Hormuz, khu vực đang tiềm ẩn nhiều rủi ro an ninh. Trước đó, cơ sở năng lượng tại đây từng bị UAV tấn công hôm 14/3, gây hỏa hoạn và gián đoạn hoạt động bốc xếp dầu.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters